El Hospital Quirónsalud Huelva, servicio médico oficial de la 101 Copa del Rey de Tenis

Instalaciones del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva. - QUIRÓNSALUD HUELVA

HUELVA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Huelva se convierte un año más en el servicio médico oficial de la centésima primera Copa del Rey de Tenis, por lo que durante los días de competición, estos viernes y sábado, el equipo médico de la prueba trabajará en coordinación con el servicio de Urgencias del hospital para poder atender cualquier necesidad que surja durante la competición.

Según informa QuirónSalud Huelva, un año más, vuelve el mejor tenis a Huelva con la celebración de la centésima primera Copa del Rey que se celebrará entre este viernes y este sábado en el Real Club Recreativo de Tenis de Huelva.

Se trata de uno de los torneos deportivos más emblemáticos en el que durante esta edición participan Roberto Bautista, Dani Mérida, Pablo Carreño e Iñaki Montes en disciplina masculina y Lorena Solar y Lucía Cortez disputando el premio a partido único para esta última categoría, la femenina. En esta edición, los jugadores regresan a la tradicional tierra batida del del Real Club de Tenis.

En este sentido, el presidente del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva, Rafael Romero, ha destacado la "importancia" de seguir contando con Quirónsalud como "aliado estratégico", asegurando que su participación representa "la máxima garantía" para afrontar una competición de la exigencia de la Copa del Rey de Tenis.

Así, Romero ha señalado que disponer de un socio sanitario de "referencia" permite "afrontar el torneo con la tranquilidad de que jugadores, técnicos, organización y aficionados contarán con una atención médica de calidad durante toda la celebración del campeonato".

Por parte del Grupo Quirónsalud este compromiso con la salud del deporte se extiende además a numerosas disciplinas. Actualmente, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (ACB) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención.

A ello se suma su colaboración con numerosos clubes españoles de fútbol, baloncesto y rugby. La experiencia del Grupo también ha estado presente en algunos de los eventos deportivos más relevantes celebrados en el país en los últimos años. Entre ellos figuran las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis disputadas en España, además de competiciones de referencia internacional como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale- Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián.