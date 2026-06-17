Hoteleros de Huelva refuerza su liderazgo en Andalucía con la reelección de Juan Zapata al frente de Fahat

Foto de familia de la directiva de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat). - ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE HOTELES DE HUELVA

HUELVA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Hoteles de Huelva consolida su protagonismo en la representación del sector turístico tras la celebración de la Asamblea General Electoral de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat), en la que Juan Zapata Barreras, vicepresidente primero de la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva, ha sido reelegido por unanimidad como presidente de la organización autonómica para los próximos cuatro años.

Según ha indicado la asociación en una nota, la reelección de Juan Zapata "refuerza el peso de Huelva" en los órganos de representación del sector hotelero, ya que compagina la Presidencia de Fahat con su condición de miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), la principal organización empresarial del alojamiento turístico en España, "fortaleciendo así la presencia de la provincia en los principales foros de decisión del turismo nacional y autonómico".

La nueva Junta Directiva de Fahat incrementa además la presencia onubense con el nombramiento de Rafael Barba como secretario general de la federación, responsabilidad que compatibiliza con la Secretaría General de la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva.

La representación de Huelva se completa con José Manuel Díaz Sánchez Matamoros como vocal de la Junta Directiva de Fahat, quien además ostenta la Presidencia de la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva y del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, entidad de la que forma parte la propia Asociación Provincial y que representa al conjunto tejido empresarial turístico de la provincia, impulsando una estrategia conjunta para el desarrollo del destino.

De este modo, la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva ocupa dos de los principales cargos ejecutivos de la Federación Andaluza y cuenta con una destacada representación en sus órganos de gobierno, "consolidando su capacidad de liderazgo e influencia en la defensa de los intereses del alojamiento turístico reglado en Andalucía".

La continuidad de Juan Zapata al frente de Fahat "supone un reconocimiento al trabajo desarrollado durante los últimos años" y abre un nuevo mandato en el que la federación "seguirá impulsando una interlocución sólida con las administraciones públicas y una estrategia común para afrontar los retos del turismo andaluz".

Entre las prioridades del nuevo equipo directivo destacan el impulso a la nueva Ley de Turismo de Andalucía y su desarrollo reglamentario, la transformación digital del sector, la inteligencia turística, la sostenibilidad de los destinos y la mejora de la competitividad empresarial, así como la defensa de mecanismos de financiación adecuados para los municipios con elevada presión turística.

Asimismo, Fahat continuará trabajando para "reforzar la unidad de acción entre las asociaciones provinciales" y consolidar una representación "fuerte y cohesionada" del alojamiento turístico andaluz ante las administraciones públicas y los principales agentes económicos.

Juan Zapata ha destacado que "este nuevo mandato supone una oportunidad para seguir defendiendo desde la unidad los intereses del sector y contribuir a que Andalucía continúe liderando el turismo nacional desde la calidad, la sostenibilidad y la innovación".

Desde la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva se ha subrayado que esta amplia representación en los órganos de dirección de Fahat "permitirá trasladar con mayor fuerza las necesidades del sector hotelero onubense al ámbito autonómico y nacional, reforzando al mismo tiempo el papel que desempeña el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva como espacio de cooperación entre las distintas empresas y organizaciones vinculadas a la actividad turística de la provincia".