Huelva acoge entre el 24 y el 26 de noviembre la V Semana de la Discapacidad organizada por TAU

HUELVA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Huelva acoge entre el 24 y el 26 de noviembre la V Semana de la Discapacidad, que este año lleva por lema 'Cuidar con derechos, vivir con dignidad', que organiza la Fundación TAU. La cita reunirá a personas con discapacidad, familias, profesionales, entidades sociales y administraciones públicas en un espacio de debate y sensibilización sobre el valor de los cuidados desde la perspectiva de los derechos y la dignidad humana.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la inauguración tendrá lugar en el Centro de Comunicación Jesús Hermida, con testimonios y experiencias de personas y entidades implicadas en el cuidado. Como novedad, la segunda jornada se desarrollará en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva, con dos mesas redondas dedicadas al análisis del cuidado en los ámbitos profesional, familiar y comunitario. La semana concluirá en el Foro Iberoamericano de La Rábida, donde se entregarán homenajes a personas e instituciones destacadas en el ámbito de los cuidados.

De manera paralela, la Fundación TAU impulsa el I Concurso de Creatividad Digital 'La Fuerza de Cuidar', cuyo plazo de participación finaliza el próximo 17 de noviembre, destinado a promover la reflexión sobre los cuidados a través de la creación artística. Los ganadores del certamen, junto con los homenajeados de esta edición, se darán a conocer durante la inauguración.

La V Semana de la Discapacidad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Palos de la Frontera, Colegio Profesional de Trabajo Social, Fundación Atlantic Copper, Fundación Caja Rural del Sur, Fundación Cajasol, Asociación de la Prensa de Huelva, el Centro de Comunicación Jesús Hermida, la Facultad de Trabajo Social, el Vicerrectorado de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social de la Universidad de Huelva, Aguas de Huelva, la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Freshuelva y la ONCE.

Con esta edición, la Fundación TAU reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la promoción de una cultura del cuidado basada en la dignidad, la corresponsabilidad y la inclusión.