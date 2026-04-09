Huelva acoge en mayo el I Festival Mirando a Poniente sobre el diálogo cultural entre Andalucía e Iberoamérica

Presentación del I Festival Mirando a Poniente. - ACI

HUELVA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Cultural Santa Fe de Huelva ha acogido la presentación del I Festival 'Mirando a Poniente', un nuevo proyecto cultural promovido por la Asociación Cultural Iberoamericana (ACI) con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, que se desarrollará del 15 de mayo al 14 de junio en este mismo espacio y en los Lugares Colombinos de la provincia onubense.

Según ha indicado la organización en una nota, la iniciativa "nace con vocación de continuidad" con el objetivo de que sea "un referente para la cultura que se hace en las dos orillas del Atlántico y fortalecer los nexos entre ambos", como ha destacado el presidente de la ACI, Jaime de Vicente, durante la presentación del festival.

El acto también ha contado con la participación de los responsables de las comisiones encargadas de coordinar los eventos programados: exposiciones de artes plásticas y visuales, música, artes escénicas, literatura, gastronomía y actividades dirigidas al público infantil, como Eva Fernández Bravo, Antonio García Gómez, Juanjo Kamatxo, Paco Gil, Juan González Repiso, Jairo Cuba y Xiomara Alvgar, que también ha actuado como presentadora.

La iniciativa, que también cuenta con el respaldo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y otras entidades públicas y privadas vinculadas al desarrollo cultural en la provincia, quiere ser "una muestra de lo mejor del arte iberoamericano", todo ello para contribuir a la "gran meta" de la ACI: convertir a Huelva en la "capital europea de la cultura iberoamericana", ha proseguido De Vicente, que espera que el festival cuente "con la financiación necesaria para ello".

El festival parte de una idea central: la cultura de Andalucía mira a Iberoamérica desde Huelva, una premisa que define el enfoque y proyección del proyecto, que quiere "situar a Huelva en el centro del diálogo cultural entre ambas orillas del Atlántico" y consolidarse como una cita "de referencia" en el calendario cultural de primavera, para lo que contará con la participación de creadores de Huelva, Andalucía y distintos países iberoamericanos.

Con este proyecto, la ACI plantea una iniciativa que trasciende el formato de festival para situarse como una "apuesta de ciudad", orientada a proyectar a Huelva "en el mapa cultural iberoamericano" y a "reforzar su identidad" como punto de conexión entre Europa y América.