Huelva se alza como segunda provincia en cuanto a pernoctaciones en campings durante octubre

HUELVA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los campings de Huelva registraron un total de 111.367 pernoctaciones durante el mes de octubre, lo que la sitúa como segunda provincia con mayor número de estancias, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) publicados esta semana y recogidos por Europa Press.

De este modo, el dato de octubre supone un descenso del 29,04% con respecto al mes anterior (156.946). Además, supone una bajada del 2,57% en relación al mismo mes del pasado año, ya que se contabilizaron 114.309 pernoctaciones.

En cuanto a viajeros, los campings de Huelva acogieron a 17.384 personas, superada por la provincia de Cádiz, que contabilizó 30.209 visitantes; Málaga, con 30.313 personas; y Almería, con 17.545. Este dato supone una bajada del 32,3% con respecto a septiembre (25.681 personas) y un incremento del 91% con respecto al mismo mes de 2024, que registraron 9.057 turistas.

A nivel regional, 120.035 viajeros visitaron alguno de los camping andaluces durante el décimo mes del año y se contabilizaron 438.968 pernoctaciones. Por lo tanto, la provincia registró el 25,37% de las estancias de campings de toda la comunidad.

El turismo nacional es el que más frecuenta este tipo de establecimientos hoteleros en la provincia, ya que se registraron 12.619 viajeros proceden del país, registrando 95.822 estancias. Este dato supone un descenso considerable con respecto a septiembre, en el que se registraron 21.470 turistas y 137.842 pernoctaciones.

Por su parte, el turismo internacional aumentó en octubre, ya que se registraron 4.765 viajeros de fuera de España, frente a los 4.211 de septiembre, y 15.545 estancias, mientras que el mes anterior se contabilizaron 19.104 pernoctaciones.

Por otro lado, el IECA también refleja la estancia media de los turistas de campings, que en esta ocasión se eleva a 6,41 días, que vuelve a ser la más alta de la comunidad, mientras que la media extranjera es de 3,26, más baja que en septiembre, que fue de 4,54 días.

Por otro lado, por zonas turísticas, estudiadas por el IECA, la Costa de la Luz es la segunda que registra el mayor número de estancias en octubre, concretamente 110.532, superado solo por la Costa del Sol de Málaga, con 11.305. Asimismo, recibió a 16.806 visitantes, la tercera zona, siendo 6,58 la media de días en los camping de esta zona onubense.

Además, en cuanto a puntos turísticos, Isla Cristina registró 18.289 pernoctaciones, cuarto municipio de los que analizar el IECA, mientras que los campings isleños fueron visitados por 6.492 visitantes.