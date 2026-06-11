Huelva celebra el Día Mundial de Tejer en Público con un encuentro solidario dedicado al Recreativo de Huelva

Cartel del evento. - ANUMAYORES

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plaza de la Merced de Huelva se convertirá en el epicentro de la solidaridad, la artesanía y el fútbol el próximo viernes 12 de junio, a partir de las 18,00 horas. La iniciativa celebra la V edición de 'Huelva Teje en la calle', una cita anual enmarcada en el Día Mundial de Tejer en Público que este año vuelve a tener un marcado carácter solidario en favor de la Asociación Anumayores.

Según ha indicado la organización del evento en una nota de prensa, esta jornada propone un encuentro intergeneracional entre aficionados al ganchillo y las personas usuarias de Anumayores. Tras el éxito de temáticas anteriores, que rindieron homenaje al Rocío, al antiguo Mercado del Carmen, al océano y al arte, este año los hilos y las agujas se teñirán de blanquiazul para homenajear al Recreativo de Huelva.

La programación para la tarde del viernes incluye una amplia variedad de actividades abiertas a toda la ciudadanía como un mosaico colectivo. Se trata de la construcción y montaje de un gran mural de crochet --de aproximadamente cuatro por 3,5 metros-- que representará el escudo del Recreativo.

Por otro lado, también se incluye la exposición Amingurumi, una muestra dedicada a la historia del 'Decano' confeccionada en ganchillo. Las piezas expuestas serán donadas a Anumayores, entidad que las pondrá a la venta durante el evento y los días posteriores en su sede de la avenida de Alemania.

También incluye el taller 'Re-Hilándonos', impartido por Traperos Emaús Huelva, donde se enseñarán técnicas de trapillo. Por último, la programación incluye un desfile de prendas tejidas a mano por los propios participantes y una tómbola solidaria acompañada de una merienda.

"UNA INICIATIVA DE TODOS Y PARA TODOS"

Este evento lúdico y solidario está organizado por Trapos con otro Punto, la Asociación Anumayores y Encajería Plaza. Además, cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Huelva y la colaboración de entidades como Huelva Comercio, Puro Arte, Traperos Emaús, Entretelas y Alfa García Montiel.

Desde la organización se anima a toda la ciudadanía, desde expertos tejedores hasta principiantes o curiosos, a sumarse a esta gran fiesta al aire libre para disfrutar de una tarde de convivencia, apoyar una buena causa y homenajear la historia del Recreativo de Huelva.