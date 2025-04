Huelva Comercio destaca su atención al público este lunes en un día "caótico" con ventas "fiadas"

HUELVA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, ha destacado este martes "la importancia del pequeño y mediano comercio" que "se vio reflejada en la emergencia de este lunes" con el apagón "porque muchos desavíos en Huelva y en la provincia a las dos de la tarde se vieron desbordados con la venta de productos alimenticios" que en muchos casos dejaron "fiados" al carecer algunos ciudadanos de dinero en efectivo.

Así lo ha manifestado Gemio en declaraciones a Europa Press, donde ha señalado que el lunes fue "caótico" para el comercio, además de para la población en general", ya que "en el tema económico fue un cero" porque tras irse la energía eléctrica, a las doce y media, "ya prácticamente ya no se hizo venta ninguna" porque "el consumidor por la tarde no salió, evidentemente, después de las recomendaciones que se les daba".

"Pero también por el hecho de que muchísimos comercios no podían cerrar las presionas ni las puertas porque son eléctricas, son presionas metálicas y no se podían ir a casa por la seguridad de no dejar el negocio abierto. Hubo comercios que hasta las doce de noche estuvieron prácticamente sin luz, con lo que no se podían cerrar las puertas ni por supuesto los escaparates y ante el riesgo de robos muchísimos comerciantes y muchísimos empleados se quedaron en el comercio hasta que se pudiera solucionar el cierre", ha explicado.

De la misma manera, ha hecho hincapié en la atención al ciudadano ya que "muchos comerciantes, muchos desavíos, en un acto de fe que siempre hace el pequeño comercio, dio mucho producto mucho pan, fiambre y demás fiado" porque "la gente no tenían dinero en efectivo ya que se ha acostumbrado a pagar con tarjetas" y los datáfonos "no funcionaban".

Por ello, ha enfatizado que el día fue "caótico" pero el sector del comercio "demostró su gran función" y que está compuesta "por buena gente, como son los trabajadores del comercio", ha concluido.