Huelva cumple 150 años como ciudad "más joven que nunca" y mirando al futuro "con orgullo y ambición"

Entrega Distinciones 150 Aniversario en Huelva - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado este martes que la capital cumple 150 años desde la concesión del título de ciudad estando "más joven que nunca", al tiempo que ha subrayado que este aniversario constituye una oportunidad para reconocer el camino recorrido y afrontar con "ambición" los desafíos del futuro.

Durante la gala institucional conmemorativa celebrada en el Palacio de Congresos de la Casa Colón, el Ayuntamiento ha entregado diez distinciones a personas y entidades locales, además de conceder la Medalla de Oro al Rey Felipe VI.

Durante su intervención, la regidora ha afirmado que la efeméride no representa una meta, sino "el punto de partida de lo que la ciudad puede llegar a ser". En este sentido, ha reivindicado una Huelva "orgullosa" de su historia y "decidida a aprovechar las oportunidades del futuro", dibujando la imagen de "una ciudad moderna que avanza hacia su ría, cuida sus barrios, apuesta por su patrimonio y aspira a liderar la revolución energética verde de Europa, sin renunciar a reclamar las infraestructuras que precisa".

Asimismo, Miranda ha apelado al sentimiento de pertenencia de los ciudadanos como uno de los grandes valores de la capital, instando a "cuidarla y hacerla crecer", y lanzando un mensaje dirigido a las generaciones futuras para que "continúen luchando" por la ciudad "sin ponerse límites".

DIEZ RECONOCIMIENTOS Y HOMENAJE A LOS MAYORES

El acto ha servido para galardonar la trayectoria de diez instituciones, colectivos y personalidades de diversos ámbitos. En el apartado de Compromiso Social, la distinción ha sido para la Compañía de las Hermanas de la Cruz por su labor centenaria con las personas vulnerables desde 1910, mientras que el Reconocimiento a la Cultura ha recaído en la Fundación Caballero-Thomas de Carranza, depositaria del legado del artista José Caballero, miembro de la Generación del 27 y figura universal que mantuvo siempre sus raíces vinculadas a Huelva.

En 2027 se cumplirá su última voluntad con el regreso de su obra a casa, un acontecimiento llamado a reforzar el vínculo entre el creador y su tierra.

En el ámbito del Legado Histórico, el Ayuntamiento ha premiado a la Real Sociedad Colombina Onubense por sus 146 años de labor en la difusión de la memoria americanista. Por su parte, la Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha recibido el galardón al Impulso Económico por su defensa del tejido empresarial y comercial de la provincia durante casi medio siglo.

El deporte y las tradiciones han tenido un papel protagonista en la ceremonia. El Real Club Recreativo de Huelva, Decano del fútbol español fundado en 1889, ha sido distinguido en la categoría de Deporte, mientras que el galardón a las Tradiciones se ha otorgado a la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta Coronada por su arraigo generacional.

En materia de desarrollo e infraestructuras, la Autoridad Portuaria de Huelva ha sido reconocida en la categoría de Vocación Marinera y Portuaria por su papel "clave" en la economía regional y la integración puerto-ciudad a través del Muelle de Levante.

La Universidad de Huelva ha recibido el premio al Conocimiento como reserva de talento e innovación, y el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva ha obtenido la distinción a la Transformación Urbana por su aportación al diseño de la ciudad futura.

La única distinción individual de la gala ha sido para la campeona olímpica y mundial de bádminton Carolina Marín, galardonada en el apartado de Proyección Exterior por su carrera deportiva internacional y su vinculación constante con su ciudad natal.

Desde La Orden hasta la cima del deporte internacional, "la deportista ha llevado el nombre de Huelva por todo el mundo sin renunciar a sus raíces", lo que, según el Ayuntamiento, la hace "merecedora de este galardón no solo por sus títulos, sino también su capacidad para levantarse ante las adversidades, y eso es lo más onubense que existe".

La gala ha incluido también un homenaje a las generaciones mayores a través de un panel de testimonios formado por Pedro Rodríguez, José Luis Ruiz, José María Segovia y Manoli Vázquez, quienes han compartido sus vivencias sobre la transformación urbana y social de Huelva.

Cada una de las distinciones ha sido entregada y presentada por parejas de representantes procedentes de los ámbitos educativo, cultural, social, técnico y económico de la provincia.