Huelva dedica una calle a Manuel Roméu en reconocimiento a su trayectoria y "compromiso" con la capital

Acto de rotulación de la calle dedicada a Manuel Roméu. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Huelva ha rendido homenaje a Manuel Roméu con la rotulación de una calle que desde este miércoles lleva su nombre, en un acto presidido por la alcaldesa de la capital, Pilar Miranda, junto a la concejal de Recursos Humanos, Régimen Interior y Modernización Digital, Elena Pacheco, y que ha reunido a familiares, amigos, representantes de la corporación municipal y a numerosos colectivos vinculados a la vida cultural y social onubense.

Con la rotulación de la calle el Ayuntamiento da cumplimiento al acuerdo aprobado por el Pleno municipal el 17 de enero de 2023, tras una iniciativa impulsada por la Peña Flamenca de Huelva que contó además con el respaldo de más de medio centenar de instituciones, hermandades, asociaciones y colectivos de la ciudad, "una muestra del cariño y el reconocimiento que despertaba Roméu entre la sociedad onubense", ha indicado el Consistorio en una nota.

La alcaldesa ha destacado que, con este gesto, la ciudad "salda una deuda de gratitud con Manuel Roméu, con Manolo, como lo conocía y lo quería tanta gente en esta ciudad", subrayando su "constante compromiso" con Huelva "a lo largo de toda su vida". Al respecto, la regidora ha recordado que el homenajeado dedicó casi medio siglo de su vida profesional al Colegio de Farmacéuticos, al tiempo que mantuvo una "intensa implicación" en numerosos ámbitos de la vida onubense, desde la cultura y el flamenco hasta el mundo cofrade, el deporte y la acción social.

"Fue un referente en la Peña Flamenca de Huelva, servidor incansable de nuestras hermandades, pregonero extraordinario dentro y fuera de la provincia y un defensor permanente de nuestras tradiciones y de nuestra identidad", ha señalado la alcaldesa, quien ha añadido que Roméu fue, ante todo, "una persona querida y respetada que llevó siempre el nombre de Huelva con orgullo allí donde iba".

Asimismo, Miranda ha resaltado que este reconocimiento permitirá que las nuevas generaciones conozcan su legado. "Queremos que quienes pasen por esta calle se pregunten quién fue Manuel Roméu y que la respuesta sea clara: alguien que dedicó su vida a engrandecer Huelva y a servir a los demás".

En nombre de la familia, su hijo, Javier Roméu, ha agradecido este reconocimiento, destacando lo que supone para ellos que "la ciudad que tanto quiso Manuel Roméu perpetúe su memoria en el callejero de Huelva". Un gesto que, según ha señalado, "representa un orgullo y un recuerdo permanente para todos sus seres queridos".