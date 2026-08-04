Huelva despide unas Fiestas Colombinas "históricas" con gran afluencia de público y sin incidentes relevantes

Concierto de 'Viva Suecia' en las Fiestas Colombinas 2026. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas Colombinas 2026 han cerrado una nueva edición con un balance "muy positivo", marcado por la gran afluencia de público, el "éxito" del nuevo espacio de conciertos y el "buen desarrollo" de una programación "que ha vuelto a convertir el recinto en uno de los grandes puntos de encuentro del verano en Huelva".

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de la capital en una nota, donde destaca que estas fiestas han supuesto, además, "el inicio de una transformación histórica del recinto ferial" con la incorporación, por primera vez, de parte de los terrenos recuperados del antiguo Tiro de Pichón y la apertura de un nuevo acceso peatonal desde el Paseo de la Ría.

El nuevo espacio de conciertos, con cerca de 18.000 metros cuadrados, ha sido una de las grandes novedades de esta edición, "ofreciendo mejores condiciones de capacidad, accesibilidad, seguridad y evacuación". Durante seis noches consecutivas ha acogido una programación musical gratuita y para todos los públicos, con artistas consolidados, nuevas figuras y representantes del talento local. Una apuesta "que ha permitido mejorar la experiencia de los asistentes y que supone el primer paso hacia el futuro recinto ferial abierto a la Ría".

La alcaldesa de Huelva ha destacado que "estas Colombinas marcan un antes y un después" para la capital porque "son las primeras que empiezan a mirar de verdad hacia la Ría". En este sentido, ha señalado que "la incorporación de los terrenos recuperados del antiguo Tiro de Pichón ha permitido comenzar a hacer realidad el recinto ferial que queremos para el futuro: un espacio más amplio, más moderno, más seguro y conectado con la Ría".

"Este año hemos dado el primer paso de un proyecto de ciudad que va mucho más allá de estas fiestas y que nos permitirá seguir transformando Huelva", ha señalado la alcaldesa quien ha puesto también en valor "la enorme respuesta de los onubenses y de quienes nos han visitado" y ha subrayado que "las Colombinas siguen siendo ese gran punto de encuentro en el que cabemos todos, desde los más pequeños hasta nuestros mayores".

Asimismo, ha destacado que se han vivido unas fiestas "multitudinarias, familiares y seguras", toda vez que ha afirmado que "lo más importante es que miles de personas han podido disfrutar de ellas con tranquilidad y sin incidentes relevantes".

Las medidas de accesibilidad e inclusión, como las jornadas de Colombinas sin ruido, la plataforma accesible para los conciertos, los intérpretes de lengua de signos en los actos oficiales, la ludoteca gratuita o las plazas reservadas para personas con movilidad reducida en los aparcamientos, han reforzado además "el carácter abierto y familiar" de las fiestas.

En este sentido, la regidora ha querido hacer extensivo su agradecimiento "a todas y cada una de las personas que han trabajado durante estos días para que los onubenses pudieran disfrutar de sus Colombinas".

"Detrás de cada noche de fiesta hay meses de trabajo, planificación, coordinación y muchas personas que, mientras los demás disfrutamos, están trabajando para que todo funcione", ha señalado, poniendo especialmente en valor la labor de Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios, limpieza, Emtusa, Aguas de Huelva y el conjunto de las áreas municipales implicadas.

BALANCE DE SEGURIDAD

Respecto a la seguridad, destaca el "buen funcionamiento" del Plan de Autoprotección ante Riesgos en Concentraciones Humanas 'Fiestas Colombinas 2026', ya que no se ha tenido que lamentar ningún incidente de gravedad.

Los Dispositivos establecidos dentro del Plan por Protección Civil, Policía, Tráfico y Bomberos han dado un resultado "muy positivo". En este sentido, las Colombinas movilizan prácticamente a todo el Ayuntamiento y han contado este año con más de mil servicios de Policía Local, además de un dispositivo permanente de Bomberos, Protección Civil y coordinación desde el Cecopal.

Concretamente, se ha contado con una media diaria de 130 agentes de Policía Local, 40 más que el año anterior, "lo que ha sido percibido de manera positiva por los ciudadanos al observar el número de efectivos patrullando por el interior del recinto y por el entorno". Protección Civil ha dispuesto finalmente de cinco técnicos de emergencias sanitarias, un médico y un enfermero, además de los voluntarios que han participado. El Servicio de Bomberos se ha compuesto por 12 miembros de guardia más cinco operativos en el Cecop, incrementándose a ocho para el espectáculo piro-musical.

En cuanto a asistencias sanitarias, se han realizado 176 atenciones; con 15 traslados en ambulancia al hospital por cuestiones como intoxicación etílica y droga, traumatismo en pie, hiperglucemia, desvanecimiento, sincope, dislocación de hombro, dolores o cortes, entre otros. Por otro lado, se han repartido 649 pulseras de identificación de los pequeños, para poder localizar a sus familiares en caso de que extraviaran.

TRANSPORTE PÚBLICO

El Servicio Especial de Colombinas 2026 ha ofrecido también un balance "muy favorable", ya que durante los seis días de funcionamiento se registraron un total de 62.015 usos, lo que supone la segunda cifra más alta desde 2016.

Si se atiende al servicio diario, se han alcanzado aproximadamente 10.336 usos diarios, frente a los 9.036 de 2025, lo que supone un aumento cercano al 14,4%. De este modo, "los datos confirman la elevada demanda y la buena acogida del Servicio Especial de Colombinas, consolidándose como una alternativa eficaz para facilitar los desplazamientos durante las fiestas", ha señalado el Consistorio.

LIMPIEZA DEL RECINTO

En total, se han recogido 287.000 kilos de basura, lo que supone 57.000 kilos más que el año pasado. Este año, la recogida de vidrio ha sido solo de 800 kilos, lo que representa una "bajada considerable". En este sentido, desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento y un recordatorio sobre "la importancia de reciclar", ya que la cifra de recogida es mucho menor que el año anterior.

En cuanto a impacto en redes sociales del Ayuntamiento de Huelva, se han alcanzado un total de 968.857 impresiones; de las cuales 466.570 se han registrado en Instagram, y 502.287 en Facebook. Con respecto a las interacciones, se han obtenido un total de 12.271; de las cuales 8.876 se han realizado en Instagram, y 3.395 en Facebook.