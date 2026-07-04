Huelva impulsa la Red Provincial del Legado Británico para avanzar hacia un modelo turístico común en la provincia

La concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Huelva, Pastora Giménez, junto a representantes de entidades culturales y profesionales del sector turístico en la presentación de la Red Provincial del Legado Británico. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través del Área de Turismo, ha celebrado en la Casa Colón la Jornada Técnica de Presentación de la Red Provincial del Legado Británico, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PTSD) 'Huelva, The British Legacy', con el objetivo de avanzar en la configuración de un modelo turístico común en torno a este legado.

El encuentro ha reunido a personal técnico de turismo de distintos municipios, así como a representantes de entidades culturales y profesionales del sector en la provincia. Según ha informado el Consistorio, la jornada ha permitido sentar las bases de un espacio de trabajo conjunto orientado a la cooperación y al desarrollo de una estrategia turística compartida en torno a este legado.

La concejal de Turismo y Comercio, Pastora Giménez, ha explicado que "la provincia de Huelva conserva una de las huellas británicas más singulares del sur de Europa y eso es un legado que constituye actualmente un recurso estratégico para el desarrollo turístico y cultural que tenemos que aprovechar".

En este sentido, Giménez ha destacado que este encuentro "marca el inicio de una nueva etapa de cooperación provincial en torno a un legado que no solo forma parte de la historia de Huelva, sino que puede convertirse en una de las grandes palancas del turismo del futuro".

En este sentido, ha señalado que la creación de la Red Provincial del Legado Británico responde a la necesidad de gestionar de forma integrada un patrimonio supramunicipal que incluye barrios históricos, infraestructuras ferroviarias, muelles mineros, paisajes transformados por la actividad industrial y memoria social compartida.

Así, esta red permitirá articular rutas temáticas, narrativas comunes y productos turísticos competitivos dirigidos a mercados especializados como el turismo industrial, cultural, educativo o de patrimonio contemporáneo.

De este modo, durante la jornada de trabajo se han abordado diferentes cuestiones, como la ponencia técnica desarrollada por el Club de Producto 'The British Legacy', en la que se han detallado sus líneas estratégicas, modelo de funcionamiento, oportunidades de adhesión y documentos de trabajo ya elaborados: Bases del Club, Inventario de Recursos, Manual de Requisitos, Modelo de Gestión y Plan de Actuación.

En el transcurso de la cita también se ha desarrollado una mesa de debate, en la que los asistentes han aportado experiencias, necesidades y propuestas para la consolidación de una red provincial que permita integrar recursos, coordinar estrategias y generar productos turísticos innovadores basados en el patrimonio británico.

Por último, el Consistorio ha indicado que con las conclusiones de la jornada se ha elaborado un documento que servirá de guía para seguir trabajando en la puesta en macha de esta red colaborativa con las principales ideas surgidas durante la jornada, orientadas a "fortalecer la cooperación entre administraciones y sector privado, impulsar la creación de experiencias turísticas especializadas y avanzar hacia un modelo de promoción conjunta".

Esta iniciativa está financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU en el marco del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).