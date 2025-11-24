Huelva inaugura la V Semana de la Discapacidad bajo el lema 'cuidar con derechos, vivir con dignidad'

HUELVA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha acogido este lunes la inauguración de la V Semana de la Discapacidad en Huelva, organizada por la Fundación TAU, una cita consolidada en el calendario local que visibiliza las realidades y desafíos que viven actualmente las personas con discapacidad.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el acto inaugural contó con la participación de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, el presidente de Fundación TAU, Rafael Pozo, así como la presidenta de la Asociación de la Prensa de Huelva, Aurora Smet, quienes destacaron la "importancia de avanzar hacia un modelo de cuidados centrado en la persona, con enfoque de derechos y plena inclusión".

Bajo el lema 'Cuidar con derechos, vivir con dignidad', esta edición se desarrollará hasta el miércoles, 26 de noviembre, ofreciendo un amplio programa de actividades, ponencias y testimonios de entidades, profesionales y personas vinculadas al ámbito de los cuidados y la discapacidad. Tras la apertura institucional, dieron comienzo los testimonios que pusieron rostro y voz a historias de cuidado cotidiano.

Los dos primeros presentados por la Diputada de Bienestar Social, Drogodependencia y Familias, Carmen Díaz, fueron José Manuel Alfaro, padre cuidador de un adolescente con autismo y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Abriendo Puertas, remarcó la importancia del acompañamiento social y emocional a las familias. Después intervino Cristina Novo González, trabajadora social de los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación Provincial de Huelva en la zona de Cuenca Minera, quien relató casos y situaciones vividas a lo largo de su trayectoria profesional, poniendo en valor el trabajo de proximidad.

Cerró este bloque Araceli Sánchez López, profesora de instituto con esclerosis múltiple, compartió su experiencia como referente de autocuidado en colaboración con su red de apoyo.

A continuación, se dio paso a las intervenciones con dos conferencias que aportaron miradas complementarias sobre la realidad de los cuidados. La primera corrió a cargo de María Ángeles Cejudo González, secretaria general de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús. Posteriormente, intervino Esperanza Begoña García Navarro, profesora de la Facultad de Enfermería de la UHU y especialista en afrontamiento al final de la vida y gestión de la diversidad en salud, quien reflexionó sobre los desafíos éticos y emocionales que afrontan tanto las personas cuidadas como quienes cuidan. La ponente fue presentada por Patricia Mauri, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Huelva.

Por su parte, Paloma Blanco, delegada en Huelva de la Fundación TAU, procedió a la lectura del acta del I Concurso de Creatividad Digital 'La Fuerza de Cuidar', momento en el que se dieron a conocer los trabajos premiados en esta primera edición, destacada por "la calidad y sensibilidad de las propuestas".

El Tercer Premio, consistente en dos noches en el Hotel Sierra Luz de Cortegana para el ganador y otras dos personas, recayó en Mentalia La Viña, Centro para la Atención a la Dependencia de Chucena. El Segundo Premio, dotado con 500 euros y diploma, fue concedido al voluntario Fran Vázquez Feria. Finalmente, el Primer Premio, valorado en 1.000 euros y diploma, se otorgó a Pablo Javier Suárez Cabanillas, estudiante de la Facultad de Humanidades de la UHU, por un trabajo especialmente destacado por su originalidad y profundidad.

Minutos después, la directora general de la Fundación TAU, Inmaculada Palma, anunció las personas y entidades que serán homenajeadas en la clausura de la semana, que se celebrará el miércoles 26 en el Foro Iberoamericano de La Rábida.

Su intervención estuvo acompañada de la proyección de un vídeo en el que se desvelaron los galardonados, entre los que se encuentran Padres Camilos (Sevilla); Luz Dary, auxiliar de ayuda a domicilio de Edia Social en la zona de Trigueros; Ascensión Morgado, auxiliar de ayuda a domicilio de Macrosad en la zona de la Sierra; Félix González Muñiz, presidente de Sanicher; Luciano Ortega, presidente de la Asociación Fuentevieja de Cortegana; Antonio de la Vega, exdirector de la Fundación Atlantic Copper; así como dos reconocimientos a título póstumo para Diego Suárez, fundador de la Asociación Obras Cristianas de Gibraleón, y Padre Paco Girón.

Además, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera recibirá un reconocimiento especial bajo la distinción 'Un Pueblo Solidario', en agradecimiento a su labor comprometida con la inclusión y la solidaridad. El acto concluyó con la visualización del videoclip 'Tu mundo', interpretado por Cecilia González dedicado a su hijo Mario, con autismo, en el que cuenta sus sentimientos y parte de su experiencia a través de una canción.

El escenario se trasladará este martes a la Facultad de Trabajo Social, donde a las 10,00 horas dará inicio la Mesa Redonda 'Autonomía personal, elemento clave para una vida independiente', organizada por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Huelva, que contará, entre otros participantes, con el influencer con discapacidad Luippi.

A las 12,00 horas comenzará la Mesa Redonda 'El arte de cuidar: vocación, profesionalismo y humanidad', moderada por la decana de dicha facultad, Cinta Martos. La V Semana de la Discapacidad continuará desarrollándose hasta el miércoles 26, con la celebración de la clausura en la que se procederá a la entrega de los premios del concurso 'La Fuerza de Cuidar', así como los homenajes a las personas destacadas de este año, dentro de un programa centrado en visibilizar los derechos de las personas con discapacidad, reconocer el papel de los cuidadores y promover comunidades más inclusivas y conscientes.