Huelva se "inundará" de cultura iberoamericana hasta final de año con más de 50 actividades del OCIb 2025

HUELVA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XVIII Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb 2025) ha echado a andar este jueves 4 de septiembre con la presentación de la programación de esta "ya más que consolidada y reconocida" convocatoria, que "inundará de arte y cultura" diversos espacios de la provincia durante los próximos tres meses y medio, periodo en el que tendrán lugar más de 50 actividades de todo tipo de disciplinas artísticas.

Se trata de un programa "denso y sobre todo de muchísima calidad", ha destacado el presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana (ACI), Jaime de Vicente, durante el acto de presentación, que ha tenido lugar en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur y ha contado con la presencia y apoyo de todas las instituciones públicas onubenses, ha indicado la organización en una nota.

El máximo responsable de la entidad promotora del OCIb también ha resaltado que esta edición "está dedicada especialmente a Argentina", motivo por el que a mediados del próximo mes de octubre, en el marco de la actividad 'Los bosques de la poesía', se hará entrega del Premio OCIb a la Cooperación Iberoamericana a los tres poetas argentinos que fundaron ese movimiento que ya se ha extendido por toda Iberoamérica.

El acto se completará con una plantación y recital poético que este año tendrá lugar en Marismas del Odiel, ha proseguido De Vicente, que ha calificado el Otoño Cultural Iberoamericano como "una de las programaciones relacionadas con Iberoamérica más importantes del mundo en estos momentos. Y lo hacemos desde aquí, desde Huelva", ha agregado.

La presentación de la programación también ha contado con la presencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero, la delegada de Cultura de la Junta en Huelva, Teresa Herrara, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, la directora de la Sede Santa María de La Rábida de la UNIA, María de la O Barroso, y la vicerrectora de Cultura de la Universidad de Huelva, Joaquina Castillo.

Ponce ha dado la bienvenida a los presentes a la presentación de un evento que empezó en 2008 promovido por la Fundación Caja Rural del Sur y que después pasó a manos de la Asociación Cultural Iberoamericana, pero siempre con la ayuda de esta fundación, como ha resaltado su director, tras lo que los representantes del resto de instituciones han reiterado su "compromiso y apoyo" al Otoño Cultural Iberoamericano.