Huelva lidera las pernoctaciones en campings en Andalucía durante el mes de agosto

HUELVA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los campings de Huelva lideraron las pernoctaciones en Andalucía durante el mes de agosto al registrar 344.498 estancias, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) publicados y recogidos por Europa Press.

De este modo, el dato de agosto supone un aumento del 18,3% con respecto al mes anterior (291.141). Además, supone un ligero descenso en relación al mismo mes del pasado año, ya que se contabilizaron 334.821 pernoctaciones.

En cuanto a viajeros, los campings de Huelva acogieron a 51.600 personas, solo superada por la provincia de Cádiz, que contabilizó 79.052 visitantes. Este dato supone una aumento del 27,4% con respecto a julio (40.485 personas) y un incremento 9,37% con respecto al mismo mes de 2024, que registraron 47.176 turistas.

A nivel regional, 240.948 viajeros visitaron alguno de los camping andaluces durante el octavo mes del año y se contabilizaron 1.126.894 pernoctaciones. Por lo tanto, la provincia registró el 30,5% de las estancias de campings de toda la comunidad.

El turismo nacional es el que más frecuenta este tipo de establecimientos hoteleros en la provincia, ya que 44.679 viajeros proceden del país, registrando 317.960 estancias. Este dato supone un aumento considerable con respecto a julio, en el que se registraron 37.127 turistas y 277.077 pernoctaciones.

Por su parte, el turismo internacional también aumentó de manera considerable en agosto, ya que se registraron 6.921 viajeros de fuera de España, frente a los 3.358 de julio, y 26.538 estancias, mientras que el mes anterior se contabilizaron 14.064 pernoctaciones.

Por otro lado, el IECA también refleja la estancia media de los turistas de campings, que en esta ocasión se eleva a 6,68 días, que vuelve a ser la más alta de la comunidad, mientras que la media extranjera es de 3,3 días.

Por otro lado, por zonas turísticas, estudiadas por el IECA, la Costa de la Luz es la que registra el mayor número de estancias en agosto, concretamente 343.300. Asimismo, recibió a 50.678 visitantes, la segunda zona, siendo 6,77 la media de días en los camping de esta zona onubense.