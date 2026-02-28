Huelva mejora su actividad emprendedora hasta el 6,1%, aunque sigue por debajo de la media andaluza y nacional

Archivo - Una trabajadora utilizando un ordenador. Imagen de archivo. - GVA - Archivo

HUELVA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva registra en el período 2024-2025 una recuperación parcial de su actividad emprendedora, según el segundo Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) elaborado en el marco de la Cátedra de la Provincia, impulsada por la Diputación Provincial --a través del Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos-- y la Universidad de Huelva (UHU). La tasa de actividad emprendedora reciente (TEA) se sitúa en el 6,1%, lo que supone una mejora respecto al ejercicio anterior, aunque todavía está por debajo de la media andaluza y nacional.

Según ha detallado en una nota la institución académica, el estudio también refleja avances en la fase de nacimiento de empresas, que alcanza el 4,7% de la población adulta, así como una evolución positiva en determinadas percepciones sociales: aumenta hasta el 25,5% la población que considera fácil crear una empresa y desciende de forma significativa el miedo al fracaso, que se sitúa en el 49,9%. No obstante, el informe advierte de que la percepción de oportunidades a corto plazo y la disponibilidad de capacidades para emprender muestran un comportamiento menos favorable.

El Informe GEM Provincia de Huelva consolida una línea de investigación iniciada en 2023-2024 que permite disponer de una base de datos longitudinal y comparada sobre el ecosistema emprendedor provincial. Su metodología, aplicada en más de un centenar de países, analiza tanto las tasas de actividad en las distintas fases del proceso emprendedor como las condiciones del entorno y el perfil de las nuevas empresas.

Uno de los datos más relevantes de la edición 2024-2025 es la evolución del emprendimiento femenino. La tasa de actividad emprendedora en mujeres alcanza el 8,3%, superando ampliamente a la masculina (4,0%) y modificando la tendencia del año anterior. Sin embargo, en la fase de consolidación empresarial el porcentaje masculino continúa siendo superior (8,7% frente a 3,7% en mujeres), lo que apunta a la necesidad de reforzar el acompañamiento y la sostenibilidad de los proyectos empresariales con perspectiva de género.

En relación con el entorno, el análisis realizado con expertos del ecosistema emprendedor provincial identifica como activos estratégicos el peso del tejido empresarial, la actividad vinculada a la industria química y básica y al Puerto de Huelva, así como sectores emergentes como el hidrógeno verde y las energías renovables. Frente a ello, las infraestructuras físicas y de comunicación y el acceso a financiación se señalan como principales ámbitos de mejora.

Este informe ha sido elaborado por un equipo de investigación multidisciplinar integrado por profesores de la UHU y del grupo Entrepreneurship & Innovation (SEJ-689) de la Universidad de Sevilla (US), con la colaboración de la red del Observatorio del Ecosistema Emprendedor de Andalucía. Concretamente, el estudio ha sido dirigido por los profesores Francisco Liñán, catedrático de economía aplicada de la universidad de Sevilla, y Nuria Toledano, profesora titular del área de organización de empresas de la Universidad de Huelva.

La continuidad de este estudio permite disponer de una base de datos única y sostenida en el tiempo para analizar tendencias, evaluar el impacto de las políticas públicas y diseñar estrategias ajustadas a la realidad de cada municipio.

Para la Diputación Provincial de Huelva, que impulsa esta Cátedra a través de su Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos, esta línea de trabajo responde a una visión "estratégica": fundamentar las políticas de desarrollo económico en datos rigurosos, fortalecer el tejido empresarial, combatir la despoblación y reducir las brechas territoriales.