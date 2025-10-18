Huelva pone en marcha nuevos 'Talleres de Parentalidad Positiva' en el Torrejón, Cristina Pinedo y Los Rosales

HUELVA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha una nueva edición de los 'Talleres de Parentalidad Positiva' en los barrios de El Torrejón, Cristina Pinedo y Los Rosales. Esta iniciativa, que ya se desarrolló el curso pasado entre los meses de abril y junio en los centros municipales de La Orden, Marismas del Odiel y la Gota de Leche, benefició entonces a un total de 90 familias.

El objetivo de estos talleres es ofrecer formación y apoyo a las familias onubenses para fomentar un entorno emocionalmente seguro, estimulante y afectivo, que favorezca el desarrollo integral de los menores y les permita alcanzar su máximo potencial, según ha detallado el Consistorio onubense en una nota.

Tal y como ha explicado la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda y Desarrollo Económico, Adela de Mora, "tras la actualización de contenidos, metodología y dinámica de las sesiones, los talleres están teniendo muy buena acogida, con repercusiones significativas en el desarrollo y el bienestar de los menores y adolescentes, a los que se trata de ofrecer un ambiente emocionalmente seguro y estimulante donde puedan alcanzar su máximo potencial".

Además, Mora ha explicado que "para dar más facilidades a las familias, se ofertan distintos días y horario de mañana y tarde". Así, en el Centro Social Cristina Pinedo, las sesiones serán los miércoles, hasta el 19 de noviembre, de 17,30 a 19,30 horas; en el Centro Social Torrejón, serán los martes, hasta el 18 de noviembre, de 17,30 a 19,30 horas; y en el Centro Municipal Los Rosales, los martes, del 28 de octubre al 2 de diciembre, en horario de mañana de 10,00 a 12,00 horas.

De esta forma, el Ayuntamiento de Huelva, desde la Concejalía de Familias y Servicios Sociales, pretende ofrecer siete de estos talleres al año, seis en centros municipales, abiertos a la ciudadanía en general, además de uno más enfocado a unidades familiares en riesgo de exclusión. Es un servicio gratuito, al que se puede acceder poniéndose en contacto con el departamento responsable en el teléfono 661421803 o el correo mar.perez@huelva.es

El programa está integrado por seis sesiones, donde se ofrecen pautas educativas para mejorar la relación con los hijos; adaptar las pautas a cada situación familiar practicando las estrategias de las sesiones; reflexionar sobre las propias estrategias parentales; compartir experiencias como padres y madres y aprender entre todos.

Cada sesión de los talleres aborda una temática específica con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas a las familias. Los contenidos se inician con la parentalidad positiva y la motivación para el cambio, seguidos de estrategias para ajustar las expectativas familiares en función de las necesidades y características del menor según su edad. También se abordan claves para construir y mantener relaciones seguras y saludables, así como técnicas de comunicación asertiva, escucha activa y empatía.

Otro bloque temático se centra en el uso adecuado de las tecnologías en el ámbito familiar, incluyendo la implantación de pactos para su regulación. La educación emocional ocupa un lugar destacado, promoviendo la correcta expresión de sentimientos y emociones. Asimismo, se dedica una sesión a la prevención y fomento de hábitos de vida saludables, desmontando falsas creencias sobre el consumo de alcohol, tabaco, vapeadores, bebidas energéticas, cannabis y otras sustancias de riesgo.

Además, se incorporan temas como el control de la ira, salud mental infantil y juvenil (con especial atención al TDAH), bullying en redes sociales, acoso escolar, violencia filio-parental y adicción a los juegos de azar.

Como metodología se apuesta por dinámicas que potencian los aprendizajes experienciales y vivenciales. Además, al final de cada sesión se proponen prácticas para desarrollar en casa en función de la edad de los menores y lecturas, películas y actividades de interés para las familias.

Durante las sesiones, se ofrece servicio de ludoteca, a cargo de Cruz Roja Juventud, de carácter optativo, para hijos de los participantes con la intención de facilitar la asistencia al taller, reforzando con los menores los contenidos de cada sesión para ofrecer una formación integral a toda la familia.