Huelva reconoce el compromiso y la trayectoria con sus vecinos con la primera edición de los Premios Alma

Convocatoria para la Gala de Premios Alma Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha anunciado que celebrará el próximo martes, 15 de septiembre, en el Gran Teatro, la gala de entrega de la primera edición de los Premios Alma de Huelva, unos reconocimientos que nacen con el objetivo de poner en valor a aquellas personas, entidades e iniciativas que, "a través de su trayectoria, compromiso y dedicación, reflejan los valores y la identidad de la ciudad".

Tal y como ha trasladado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, "los Premios Alma nacen con la vocación de convertirse en un reconocimiento a quienes, desde distintos ámbitos de la sociedad onubense, contribuyen cada día a construir una Huelva mejor y a mantener vivas sus señas de identidad", según ha precisado el Consistorio onubense en una nota.

Concretamente, en esta edición que se van a entregar reconocimientos en trece categorías "en las que se van a reconocer trayectorias y proyectos vinculados al asociacionismo, el comercio, la comunicación, la cultura, el deporte, la educación, la igualdad, la juventud, los mayores, la salud, las señas de identidad, la solidaridad, y los valores", ha anunciado la alcaldesa.

De este modo, en la categoría de Asociacionismo, el reconocimiento será para Charo Tristancho, por su labor al frente de la Asociación de Vecinos Losa Rosales; mientras que el premio de Comercio recaerá en Noelia Galvín, presidenta de la Asociación de Comerciantes Distrito VI. Respecto a la categoría de Comunicación, se distinguirá al periodista de Onda Cero Rafa López, por su larga trayectoria informando a los onubenses; y en Cultura se reconocerá a la cantaora, Ana de Caro. En el ámbito deportivo, el galardón será para el atleta de La Orden, Diego Moisés Santos.

En lo referente a Educación, el premio será para Fernando Romero, maestro del colegio SAFA Funcadia; y en Igualdad para Pepita Muriel, por su trayectoria en un sector tradicionalmente masculinizado como el pesquero.

La categoría de Juventud reconocerá conjuntamente a los coros jóvenes de las hermandades del Rocío de Huelva y de Emigrantes; mientras que en Mayores se premiará al programa municipal 'Conocer a tus mayores', coincidiendo con su 20 aniversario.

En Salud, el galardón será para Enrique Andivia, de la asociación Ademo; la Peña Femenina del Recreativo de Huelva recibirá el premio a la Seña de Identidad; e Isabel Arteaga, por su labor al frente de la asociación Agua Viva, será reconocida en la categoría de Solidaridad.

Por último, el premio Valores será para Juan Rodríguez Sampedro, es un profesional de la intervención social, docente y activista de Huelva, reconocido por su trayectoria en la promoción de valores humanos, la igualdad de género, la coeducación y la prevención de conductas de riesgo y adicciones en la infancia, la juventud y las familias de la provincia.

Además, la gala contará con distintas actuaciones y momentos especiales, entre ellos la participación de los coros jóvenes de las hermandades del Rocío de Huelva y de Emigrantes, en una ceremonia que tendrá como protagonistas a todos los premiados.

Con estos galardones, el Ayuntamiento de Huelva quiere poner el foco en las personas y colectivos que, desde el ámbito social, cultural, educativo, deportivo, empresarial o asociativo, forman parte del alma de la ciudad y "contribuyen con su esfuerzo y compromiso a hacer de Huelva una ciudad más viva, solidaria y orgullosa de lo que es". La gala de entrega de los primeros Premios Alma de Huelva se celebrará el próximo martes, 15 de septiembre en el Gran Teatro.