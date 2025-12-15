Huelva registró en 2024 un total de 451 siniestros viales relacionados con el consumo del alcohol y 15 muertes

Inicio de la campaña de vigilancia y control sobre alcohol y drogas. - SUBDELEGACIÓN DE HUELVA

HUELVA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcohol se mantiene como la segunda causa concurrente más frecuente en los siniestros de tráfico en Huelva, de forma que estuvo presente en el 28% de los siniestros con víctimas mortales en 2024. Así, en la provincia se registraron 451 siniestros con víctimas en las vías interurbanas, en los que fallecieron 15 personas, 69 resultaron heridas de gravedad y 674 heridas que no requirieron hospitalización.

Así se ha indicado este lunes durante la presentación de la nueva campaña de vigilancia y control sobre alcohol y drogas, que la Dirección General de Tráfico ha activado hoy y que desarrollará hasta el 21 de diciembre. Se trata de intensificar los controles de estas conductas en todo tipo de vías, y en cualquier hora del día, para evitar que aquellas personas que hayan consumido alcohol y otras sustancias se pongan al volante.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, junto a la jefa provincial de Tráfico, Cristina Gago, y el Capitán del subsector de Tráfico, Antonio Rodríguez Caparrós, han presentado esta campaña que cuenta con la participación conjunta de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías locales de los ayuntamientos que decidan sumarse voluntariamente a la misma, mediante un amplio despliegue a lo largo de toda la provincia.

Según ha señalado la subdelegada, el aumento de estos controles preventivos aleatorios es "de los factores que favorecen el cambio de comportamiento entre los conductores". En este sentido, la presente campaña de vigilancia y control "es esencial para contribuir a reducir las actitudes de los usuarios que implican comportamientos de alto riesgo en una de las semanas más peligrosas del año para los conductores".

"En estos días de Navidad que proliferan las comidas familiares, con amigos o de empresas, muchas personas se ven confiadas pese a haber bebido o consumido alguna sustancia y se atreven a coger un vehículo e ir por la carretera poniendo en peligro la seguridad de la circulación, así como su propia vida y la del resto de usuarios de las vías", ha añadido Rico.

Sin embargo, "las drogas también constituyen un factor crítico de riesgo, y en muchos casos, pueden aumentar la peligrosidad incluso más que el alcohol, especialmente sustancias como cocaína y cannabis, muy presentes entre los positivos detectados".

Por ello, la subdelegada ha señalado que "la única tasa segura al volante es la tasa cero, tanto de alcohol como de drogas". En la campaña navideña de 2024, se realizaron 6.510 pruebas de alcoholemia, con un resultado de 51 positivos, el 0,78% y 113 pruebas de drogas, de las que 36 resultaron positivas.

Participaron los ayuntamientos de Aracena, Aljaraque, Chucena, Huelva, Trigueros, La Palma del Condado, Rociana del Condado, Valverde, Punta Umbría, Moguer, Lepe. Además, durante 2024 se registraron en la provincia de Huelva 451 siniestros con víctimas en las vías interurbanas, en los que fallecieron 15 personas, 69 resultaron heridas de gravedad y 674 heridas que no requirieron hospitalización.

MÁS DE 100.000 DENUNCIAS EN HUELVA

Las distintas policías de Tráfico formularon en Huelva un total de 109.611 denuncias, de las que 1.227 fueron por consumo de alcohol al volante y 1.181 por drogas. En 2024, la Agrupación de Tráfico realizó 126.362 pruebas de alcoholemia, de los que 1.205 (el 0,95%) resultaron positivos y 2.203 de drogas con 1.171 positivos.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2030 del Gobierno de España, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y reforzar la tolerancia cero con aquellos comportamientos que suponen un mayor riesgo en la carretera.