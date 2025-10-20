Huelva Riega pide "mejoras contundentes" antes de llegar a "escasez moderada"

HUELVA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades de regantes de Huelva, reunidas en Huelva Riega, han solicitado al comité de gestión del Tinto, Odiel y Piedras "mejoras contundentes" antes de cruzar el umbral de "escasez moderada", al que se llegaría en noviembre si no se producen antes las primeras precipitaciones del otoño.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, esta es una de las reivindicaciones del colectivo al comité de gestión de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, que se ha celebrado en Huelva. "El informe del estado de la cuenca, que nos remite cada semana la Administración, es pesimista", ha explicado el presidente de Huelva Riega, Fernando González, quien ha añadido que "se va al siguiente umbral sin que se apliquen las garantías necesarias para los usuarios del agua".

Las comunidades de regantes integrantes de Huelva Riega han consultado "por qué se paró la obra de la toma del Andévalo en torno al 10% de ejecución y no se plantea retomarla". Inicialmente, se planteó esta obra como "de emergencia" pero, al finalizar el periodo de sequía, se paralizó porque "dejaba de ser urgente". "Ahora solicitamos un decreto de sequía nuevo, que incluya esta obra, y podamos usar 100 hm3 del Andévalo que ahora son inutilizables", ha reclamado.

Además, los regantes han solicitado que este decreto incluya "cambios en las normas de los bombeos de Bocachanza". Esto es, que en periodo de escasez moderada se pueda bombear el mismo volumen que en escasez severa, ya que en la primera situación solo se pueden bombear 30 hm3 en vez de 75 hm3 .

La Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel Piedras comprende las cuencas hidrográficas de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, así como las intercuencas con vertido directo al Atlántico, desde los límites de los términos municipales de Palos de la Frontera y Lucena del Puerto (Torre del Loro), hasta los límites de los términos municipales de Isla Cristina y Lepe, así como, las aguas de transición a ellas asociadas.