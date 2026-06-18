Huelva Riega pide que "no se utilice ningún informe como excusa" para "seguir bloqueando Alcolea"

Archivo - Presa de Alcolea. - HUELVA RIEGA - Archivo

HUELVA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Huelva Riega, Fernando González, ha defendido este jueves la "necesidad" de culminar la presa de Alcolea y ha pedido que "no se utilice ningún informe como excusa para seguir bloqueando una infraestructura que es clave para el presente y el futuro de la provincia de Huelva".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, González se ha pronunciado así tras la publicación de un estudio de la UHU que vuelve a poner en cuestión la calidad de las aguas que almacenaría la futura presa de Alcolea. A este respecto, el presidente de Huelva Riega ha señalado que "Huelva no puede seguir atrapada en una sucesión interminable de dudas, informes, contrainformes y aplazamientos que, en la práctica, solo tienen una consecuencia: que la presa sigue sin terminarse".

"Desde Huelva Riega respetamos el trabajo científico y no negamos la existencia de contaminación histórica en la cuenca del Odiel. Sería absurdo hacerlo. Huelva conoce perfectamente la huella que ha dejado la actividad minera durante décadas. Pero precisamente por eso, lo responsable no es utilizar esa realidad como argumento para paralizar Alcolea, sino actuar sobre la cuenca, restaurar los pasivos ambientales, reforzar los controles y gestionar la infraestructura con todas las garantías técnicas y ambientales", ha afirmado.

En este sentido, González ha subrayado que Alcolea "no es un capricho de los regantes", sino "una infraestructura estratégica para la agricultura, la industria, el turismo, el abastecimiento, la seguridad frente a avenidas y el desarrollo de muchos pueblos de la provincia".

"La presa de Alcolea forma parte de la planificación hidráulica del Estado, ha sido declarada de interés general y lleva años acumulando trámites, estudios e informes. Por tanto, no estamos hablando de una ocurrencia improvisada, sino de una obra necesaria, largamente reclamada por la provincia y que no puede volver al punto de partida cada vez que Huelva exige soluciones reales", ha remarcado.

El presidente de Huelva Riega ha insistido en que "si existen nuevos estudios, deben analizarse", pero ha advertido de que "deben analizarse todos: los que alertan, los que matizan, los que proponen soluciones y los que ya forman parte de los expedientes oficiales".

"La ciencia no puede utilizarse de forma selectiva según convenga políticamente. La ciencia exige contraste, transparencia, revisión y, sobre todo, decisiones. Lo que no puede hacerse es convertir cada nuevo informe en una nueva coartada para no ejecutar una obra que Huelva necesita", ha añadido.

González ha lamentado que la provincia "lleve años escuchando compromisos que después no se traducen en hechos" y ha criticado que "cuando hay elecciones se reconoce la importancia de Alcolea, pero cuando llega el momento de avanzar siempre aparece un nuevo motivo para aplazarla".

"Aquí hay una cuestión de fondo: o queremos resolver el problema del agua en Huelva o queremos seguir administrando la escasez. Y Huelva no puede permitirse seguir esperando mientras pierde oportunidades de desarrollo, empleo y futuro", ha afirmado.

Asimismo, el presidente de Huelva Riega ha defendido que la contaminación de la cuenca "no se combate dejando la presa parada", sino "actuando sobre los focos de contaminación, restaurando ambientalmente el territorio, monitorizando la calidad del agua, incorporando tecnología, gestionando las tomas de forma inteligente y ejecutando las medidas correctoras que sean necesarias". "Eso es gobernanza del agua. Lo contrario es resignación disfrazada de prudencia", ha señalado.

González también ha considerado necesario "elevar el debate técnico" y ha pedido que se analice "de forma integral" el comportamiento de las aguas del Odiel en todo su recorrido, incluyendo los procesos naturales, mareales, sedimentarios y de mezcla que se producen aguas abajo.

"No se trata de simplificar el problema ni de negar una realidad ambiental compleja. Se trata precisamente de estudiarla con rigor, con visión de cuenca y con voluntad de resolver. Huelva necesita menos titulares alarmistas y más soluciones", ha apuntado.

Por último, Fernando González ha reclamado al Gobierno de España "claridad, compromiso y plazos" para Alcolea, así como una hoja de ruta que combine la finalización de la presa con las actuaciones ambientales necesarias en la cuenca.

"No pedimos que se ignore ningún informe. Pedimos que no se utilice ningún informe como excusa para seguir paralizando una infraestructura estratégica. Si hay que actualizar estudios, que se actualicen. Si hay que reforzar medidas ambientales, que se refuercen. Si hay que restaurar la cuenca, que se restaure. Pero que se haga avanzando, no bloqueando", ha concluido.