Identifican a la desaparecida de Punta Umbría (Huelva) como otra víctima mortal de Adamuz y eleva a 25 los fallecidos

Imágenes de los cinco minutos de silencio convocado este martes por el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) en memoria de las personas fallecidas en el accidente de tren de Adamuz. - Eduardo Briones - Europa Press

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha informado de que se ha confirmado la muerte de la mujer que se encontraba desaparecida tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido el pasado domingo y que supone la sexta víctima mortal del municipio debido a este suceso, 25 en total que se encuentran confirmados en la provincia onubense, la más afectada en cuanto a número de fallecidos.

Según ha indicado el Consistorio a los medios, se ha confirmado a principios de la tarde de este miércoles y se trata de la hermana del interventor del Ayuntamiento costero. Ahora, la familia se encuentra cursando los trámites para traer sus restos mortales desde Córdoba hasta Punta Umbría.

Así, este miércoles, se ha confirmado también el fallecimiento de Mario Jara, opositor de 41 años, que regresaba a la capital onubense en el tren Alvia, y su familia ha mostrado la "mala atención" recibida de Renfe. Asimismo, su padre político, Miguel Cotán, ha detallado que el día del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), Mario cumplía 41 años, "su madre estaba esperándolo con una tarta". Cotán ha informado que "Mario nació un 18 de enero en Córdoba, con tres años se fue a vivir a Huelva y desgraciadamente, un 18 de enero ha fallecido en Adamuz (Córdoba) en el accidente ferroviario".

Por otro lado, el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado ha confirmado este miércoles el fallecimiento de dos vecinos, que se encontraban desaparecidos, en el trágico accidente ferroviario. El alcalde, Rubén Rodríguez, en nombre de la Corporación Municipal ha transmitido su "más sincero pésame" a las familias de las víctimas, acompañándolas en estos duros momentos de profundo dolor.

Como muestra de respeto, duelo y solidaridad, el alcalde ha decretado luto oficial hasta el próximo domingo, 25 de enero, y quedan suspendidas todas las actividades institucionales y las banderas ondearán a media asta. Asimismo, se convoca a la ciudadanía a guardar dos minutos de silencio este jueves, 22 de enero, a las 12,00 horas, en el pórtico del Ayuntamiento.

Además, la Asociación de Vecinos y Vecinas del barrio de Verdeluz de Huelva capital han confirmado el fallecimiento de una vecina que viajaba en el tren. Así, la entidad ha expresado su "más profundo dolor y condolencias" y se unen "al duelo de su familia, amistades y personas cercanas". Además, de que "su pérdida nos conmueve profundamente". "Acompañamos con respeto, cariño y silencio a quienes hoy sufren. Descansa en paz. Verdeluz está contigo".

Asimismo, este martes la alcaldesa de La Palma del Condado (Huelva), Rocío Moreno, confirmaba el fallecimiento de una segunda persona del municipio en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo. Se trata de la mujer que se encontraba desaparecida y cuyo marido también ha resultado muerto en el mismo accidente.

Por otra parte, la Hermandad de la Virgen de la Peña Coronada de Puebla de Guzmán ha confirmado el fallecimiento de la esposa del vicepresidente de la hermandad. "Lamentamos profundamente su pérdida y nos unimos en un fraternal abrazo a su familia y allegados en estos momentos de dolor. Rogamos una oración por el eterno descanso de su alma", señala en un comunicado en sus redes sociales.

También este martes por la tarde-noche se confirmó la muerte de otra vecina de la Huelva capital como una de las víctimas del accidente ferroviario, tal y como confirmaba su entorno más cercano.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia confirmó a última hora del martes el fallecimiento del boliviano residente en Huelva. "El Estado Plurinacional de Bolivia expresa sus más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y a la comunidad boliviana en el exterior, acompañándolos en este momento de dolor".

UNA VEINTENA DE VÍCTIMAS

Con la confirmación de estas últimas cinco víctimas, la cifra de fallecidos confirmados se eleva a 25, ya que en la tarde de este martes se confirmaba la muerte de David Cordón, exinternacional de fútbol playa y padre del jugador canterano onubense del Getafe CF, 'Davinci'.

Además, Cordón ejercía como enfermero en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, y era delegado sindical de Satse. De hecho, el sindicato, en un comunicado, ha señalado que "David no solo fue un compañero ejemplar, sino un defensor incansable de los derechos de los afiliados y afiliadas de nuestro sindicato". "Siempre comprometido, siempre presente, siempre dispuesto a luchar por los demás, incluso cuando eso implicaba no rendirse jamás. Su entrega y su valentía dejan una huella imborrable en todos nosotros".

"Nos deja una gran persona: padre, enfermero, deportista y, sobre todo, alguien cercano, cariñoso, alegre y sincero. Su carácter apasionado e impetuoso --a veces incluso "jartible", como él mismo reconocía con una sonrisa-- no era sino la expresión de su enorme compromiso y de su deseo constante de hacer las cosas bien y con justicia", refleja el comunicado.

Por ello, el sindicato ha señalado que "su pérdida es terrible e injusta". "Se va demasiado pronto, en un trágico y horrible accidente, una persona joven a la que aún le quedaba mucho por vivir, compartir y disfrutar. Deja un vacío enorme entre quienes tuvimos la suerte de conocerlo y trabajar a su lado".

"Tus compañeras y compañeros del sindicato te vamos a echar muchísimo de menos. Por tu compromiso, por tu sonrisa, por tu energía y por tu manera tan humana de estar en el mundo. Pero, sobre todo, te llevaremos siempre en nuestros corazones. Sabemos que, en tus 50 años de vida, supiste disfrutar de tu familia, de tus amigos y de tus compañeros, fiel a esa frase que tanto te gustaba repetir: "Carpe diem" , disfruta el presente sin preocuparte demasiado por el futuro. Descansa en paz, compañero. Tu recuerdo permanecerá siempre con nosotros", finaliza el comunicado.

También el Colegio de Enfermería de Huelva ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de David Cordón, quien lo ha definido como "un profesional comprometido con el cuidado de los demás, cuya vocación y calidad humana dejan una huella imborrable en la enfermería onubense y en el mundo del deporte, donde fue Internacional con la Selección Española de Fútbol Playa".

En la jornada del lunes se confirmaban los primeros fallecidos, el periodista Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss, de Huelva capital, así como otros dos vecinos también de la capital; un funcionario de prisiones y una mujer que viajaba en el vagón 1 que cayó por el talud.

De otro lado, el Ayuntamiento de Punta Umbría informó de la muerte de cuatro miembros de una familia de la localidad, residente en Aljaraque, así como horas más tarde la de un quinto vecino, que aún se encontraba desaparecido. Por la tarde-noche el Ayuntamiento de Gibraleón expresó en redes sociales "su más profundo pesar" por la muerte de dos de sus vecinos, mientras que Isla Cristina confirmaba también el fallecimiento de dos vecinas del municipio --madre e hija-- que permanecían desaparecidas desde el accidente ferroviario.

Ya entrada la noche, el Ayuntamiento de Lepe confirmó la muerte de un vecino de la localidad, que fue identificado entre los fallecidos en el accidente ferroviario. Igualmente, el Ayuntamiento de La Palma del Condado confirmó la muerte de un hombre.