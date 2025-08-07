La Iglesia Inacabada de Castaño del Robledo, escenario para el Tributo a Adele, D'Akokan y Rockología

HUELVA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia Inacabada de Castaño del Robledo (Huelva), joya patrimonial de la transición del Barroco al Neoclásico, acogerá el 30 de agosto el Festival del Monumento. Un espacio, según ha indicado el presidente de la Diputación, David Toscano, "tan hermoso como simbólico" y que es protagonista de esta iniciativa musical, con "tres actuaciones de primer nivel, desde el Tributo a una de las divas de las canción como es Adele, a las versiones Pop Rock que se han convertido en clásicos, pasando por música cubana tradicional".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el Festival del Monumento --nombre con el que se conoce popularmente a la Iglesia Inacabada-- forma parte de Huelva Destino Música, con el que la Diputación quiere llevar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas una oferta musical "diversa y equilibrada que atienda a las necesidades y gustos musicales de los distintos públicos y colectivos".

"Un municipio de 220 habitantes como Castaño del Robledo tiene que tener la misma oportunidad de programar grandes conciertos que los más poblados", ha subrayado Toscano, para quien "vertebrar el territorio con la cultura es un objetivo que, gracias a festivales como este y a la colaboración con los ayuntamientos, es posible y que ya estamos disfrutando".

Por su parte, el alcalde de Castaño de Robledo, Manuel Martín, ha señalado que "por su entorno y por su ambiente este festival puede convertirse en un referente para la Sierra", y ha animado a todos los onubenses y visitantes a asistir y a conocer el municipio, "donde los recibiremos con los brazos abiertos".

Por otro lado, el director artístico del festival, Manuel Castilla, ha explicado que el festival se remonta al año 2009, para "ofrecer un evento musical flamenco para las fiestas previas a la Romería de la Reina de los Ángeles y ayuda a su Hermandad" y 2014 pasó a ser parte del circuito provincial Jazzymás. En 2019 pasó a llamarse Festival del Monumento, "con la idea de vender todo lo especial que tenemos en el pueblo" y --tras el parón de la pandemia en 2020 y el pequeño formato de 2021-- a partir de 2023 inicia una nueva etapa, más grande y potente, con el actual equipo de Gobierno de Castaño de Robledo.

El concierto, de entrada gratuita, se celebrará en el exterior de la iglesia para "disfrutar de su visión junto al escenario". Según ha señalado Castilla, el apoyo actual de la Diputación de Huelva al festival, supone "un antes y un después" en su historia, "en medios, presupuesto y conciertos, permitiendo un cartel muy amplio musicalmente, con propuestas para todas las edades".

Por oro lado, Rosa Cabrera, cantante de 'Tributo a Adele', ha agradecido a la Diputación y al Ayuntamiento de Castaño del Robledo por contar con ellos. "Ya he actuado allí varias veces y es un auténtico privilegio estar en el Castaño, y con este grupo todavía más", ha comentado.

Tras un año trabajando, este Tributo está de gira por la provincia, "con muchísima ilusión". Para la intérprete, el espectáculo aporta su tipo de música, "el soul, el pop, que luego ya se complementarán con los ritmos cubanos y el rock", al tiempo que "abre la mente a la música internacional y llevando la magia de esta gran diva británica, Adele, que no está en estos momentos cantando y no sabemos ni cuándo volverá, así que este es el momento oportuno de llevar su música a la gente".

Por otra parte, Miguel Cadenas, de Rockología, explica que la banda ha comenzado a rodar este año "con mucha aceptación", gracias a su repertorio de pop rock de dos horas, "con más de cien canciones sobre todo en español y también temas míticos de los 60 y los 70".

SOBRE EL CARTEL DEL FESTIVAL DEL MONUMENTO

Tributo a Adele x Rosam. En el año 2025, nace 'Hello Adele', un emotivo y cuidado homenaje a "la inigualable" voz de Adele, la artista británica que ha conquistado al mundo con su talento y sensibilidad. Este proyecto es "el sueño hecho realidad" de Rosam, "profundamente enamorada del timbre y la emoción" que transmite Adele. Con "una pasión inmensa" por su música, Rosam decide reunir a un grupo de ocho músicos excepcionales, creando un espectáculo que rinde tributo a la artista con el respeto y la calidad que merece.

'Hello Adele' es un viaje a los grandes éxitos de la diva británica con "una puesta en escena impecable, un sonido de gran calidad y una interpretación vocal cuidada al detalle". Cada canción es ejecutada con "una dedicación absoluta, logrando emocionar y transportar al público a los conciertos más emblemáticos de Adele".

Por otro lado, la música cubana la trae la Orquesta D' Akokan. Grupo formado por músicos cubanos afincados en Andalucía, residentes en la capital sevillana, que versionan el repertorio tradicional de la música cubana, abordando ritmos más contemporáneos como la salsa, merengue, bachata, cha cha chá, boleros, mambo o hits latinos. Cada músico aporta al grupo "su talento personal auténtico y genuino", dando un toque alegre y divertido "sin perder la esencia de la música con la que se identifican".

Por último, Rockología es una banda de versiones con un concepto "dinámico y diferente" que ofrece un espectáculo único de la música en vivo. Su propuesta "innovadora" se basa en un repertorio compuesto por popurrís que abarcan múltiples estilos, artistas y épocas. Durante sus actuaciones, Rockología interpreta fragmentos de más de 90 canciones, hilando los grandes éxitos de las últimas décadas en un espectáculo continuo y enérgico.

Gracias a este formato, el público disfruta de un show sin pausas, donde "la energía y la emoción se mantienen en todo momento". La versatilidad de la banda les permite adaptarse a cualquier evento, ya sea en festivales, eventos privados o salas de conciertos, Rockología garantiza un espectáculo de ritmo, nostalgia y diversión.