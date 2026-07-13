Inaugurada una nueva pasarela en la playa del Parador de Mazagón (Huelva)

Inauguración de la nueva pasarela de la playa del Parador de Mazagón. - MANCOMUNIDA CONDADO DE HUELVA

MOGUER (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y el Ayuntamiento de Moguer han inaugurado este lunes la nueva pasarela del Parador de Mazagón, una infraestructura que mejora el acceso al entorno del Monumento Natural del Acantilado del Asperillo y contribuye a la conservación y puesta en valor de este enclave "de gran interés ambiental y turístico".

Según informa la Mancomunidad en nota de prensa, la nueva pasarela, de 1,7 kilómetros, permite un acceso "más seguro, cómodo y respetuoso con el entorno natural, favoreciendo la movilidad de residentes y visitantes y reforzando el atractivo turístico de uno de los paisajes más singulares del litoral onubense".

Con esta actuación se da respuesta, además, a la necesidad de compatibilizar el disfrute del espacio natural con su protección y conservación.

El acto ha contado con la participación del alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, acompañado por su equipo de gobierno; la delegada en funciones de Turismo de la Junta en Huelva, Teresa Herrera; el presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Paco Pérez; y el gerente de la entidad, Adrián Moreno.

El presidente de la Mancomunidad, Paco Pérez, ha destacado que "esta infraestructura representa el compromiso con un modelo turístico sostenible, que protege el patrimonio natural al tiempo que mejora la experiencia de quienes nos visitan". "Invertir en accesibilidad y conservación es invertir en el futuro del destino Litoral-Condado de Huelva".

Por su parte, la delegada de Turismo ha subrayado que los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino están permitiendo "desarrollar proyectos que mejoran la competitividad de nuestros municipios y generan nuevas oportunidades para un turismo de mayor calidad, respetuoso con el medio ambiente y beneficioso para la economía local".

Además, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha explicado que el Consistorio tenía la "ilusión y la inquietud de tener una pasarela que comunicara el Parador con el arroyo de las Huesas para que la población de Mazagón y los turistas disfruten de una de las mejores playas de España".

La construcción de la pasarela del Parador forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Litoral- Condado de Huelva, gestionado por la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva. Este plan contempla un conjunto de actuaciones destinadas a impulsar un modelo turístico más sostenible, accesible e innovador en los municipios de Moguer, Palos de la Frontera y Almonte.

El PSTD Litoral-Condado de Huelva está financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, a través de los fondos Next Generation EU de la Unión Europea, y supone una importante inversión para mejorar las infraestructuras turísticas, diversificar la oferta y reforzar la competitividad del destino.