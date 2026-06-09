El incendio de Aroche se sofoca (Huelva) y queda en un susto sin generar afección forestal

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, informa a los medios sobre la evolución del incendio de Castillejos desde el Puesto de Mando Avanzado situado en San Bartolomé de la Torre (Huelva), - María José López - Europa Press

AROCHE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal sobre el que había informado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, este martes durante la supervisión de la evolución del incendio de Castillejos desde el Puesto de Mando Avanzado situado en San Bartolomé de la Torre ha quedado en un susto ya que, finalmente, solo se trataba de una máquina que había salido ardiendo y finalmente no ha habido afección forestal.

Así lo ha indicado la Junta de Andalucía, que ha señalado que, de este modo, no tiene consideración de incendio forestal como tal al tratarse de "una máquina que ha salido ardiendo" y que no ha generado "afección a la vegetación" ya que "el fuego se ha apagado sobre la marcha".

El consejero ha explicado que el incendio forestal declarado este lunes en Villanueva de los Castillejos que, según ha indicado el consejero ha llegado a calcinar hasta 200 hectáreas por hora por los vientos.

Sanz ha señalado que "está siendo un día francamente complejo" --con incendios en Villanueva de los Castillejos, Aroche (Huelva) y Guillena (Sevilla)-- y que el viento de noroeste que hay en Huelva este martes, "ciertamente nos está complicando la situación como lleva haciéndolo durante estos últimos días".

El consejero ha explicado que dos medios de Infoca, más otros efectivos, se había dirigido a la zona "con urgencia" para abordar "este nuevo incendio", aunque no podía valorar la magnitud del mismo, toda vez que finalmente ha quedado en un susto en una provincia que afronta numerosos incendios en los últimos días.

A este respecto, Sanz ha remarcado que "este viento" en Huelva "hace que cualquier situación" de fuegos, "tenga el origen que tenga", lleve a "una evolución complicada". "Nos ha pasado con Alosno, porque este incendio --el de Villanueva de los Castillejos-- se parece mucho en cuanto a la capacidad de extenderse al de Alosno".

"Luego hemos tenido Gibraleón --Marismas del Burro--, y diferentes situaciones, como el que tuvimos en la zona de Doñana durante la romería. Pero este viento de noroeste realmente resulta muy complejo. La capacidad de velocidad que ha tenido el incendio ha sido altísima, con situaciones de hasta 200 hectáreas por hora, lo cual ha provocado que rápidamente se haya extendido", ha dicho.