El incendio ya controlado de un camión en la A-49 provoca retenciones a la altura de Bollullos (Huelva)

HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un camión en la A-49, a la altura de Bollullos Par del Condado (Huelva), está provocando este martes retenciones en aproximadamente dos kilómetros de la vía, aunque el fuego ya ha sido controlado por los bomberos y no se han registrado heridos de ninguna consideración, según han confirmado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Según el 112, sobre las 11,50 horas han recibido el aviso del incendio de un camión que transportaba sal, por razones que se desconocen, en el kilómetro 47 de la A-49, a la altura de Bollullos Par del Condado, sentido Sevilla.

Así, se ha dado aviso a mantenimiento, Guardia Civil de Tráfico, los bomberos del Consorcio Provincial e incluso al Infoca, ya que había riesgo de que afectara a una zona de campo contigua, aunque finalmente no han actuado.

En este sentido, los bomberos han asegurado que el incendio se ha conseguido controlar, sobre las 12,30 horas y no se han registrado heridos ni atrapados.

Además, según informa la DGT en su web, el suceso está provocando retenciones en dos kilómetros, entre el 49 y el 47,3, además de circulación irregular.