Infoca amplía medios aéreos y por tierra en el incendio de Tariquejo de Cartaya en Huelva

Incendio declarado en paraje Tariquejo de Cartaya. - INFOCA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha ampliado medios aéreos y terrestres para la extinción del incendio declarado en el paraje Arroyo de Tariquejos de Cartaya, si bien ha precisado que se encontraría en concreto en el paraje Valdeflores.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, se ha habilitado un vehículo semipesado, dos medios anfibios aéreos y dos grupos de bomberos forestales.

Asimismo, se ha activado un técnico de operaciones y dos agentes medioambientales, además de un vehículo autobomba. El incendio se ha declarado en torno a las 18,00 horas de esta martes.