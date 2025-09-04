El Infoca amplía el operativo para combatir el incendio declarado en un paraje de Cartaya (Huelva)

CARTAYA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha ampliado los efectivos del operativo que trabaja para sofocar el incendio declarado a las 13,20 horas de este jueves en el paraje Menajo del municipio de Cartaya (Huelva).

De este modo, según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, por aire trabajan un helicóptero pesado, uno semipesado, un avión de carga en tierra, dos anfibios ligeros y otro de coordinación.

Por otra parte, desde tierra se encuentran en la zona cuatro grupos de bomberos forestales, dos brigadas de refuerzos contra incendios (Brica), tres técnicos de Operaciones, dos agentes de Medio Ambiente, una Unidad Médica de Incendios Foresrales (UMIF) y dos vehículos autobombas.

Desde el Infoca han indicado que se trata de un lugar de gran vegetación y con zonas agrícolas cercanas, toda vez que ha puntualizado que no se trata del paraje de los pinares.