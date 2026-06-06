El Infoca continúa trabajando con nueve efectivos terrestres para controlar el incendio de Alosno (Huelva)

Imagen del Infoca en el incendio forestal de Alosno (Huelva). - PLAN INFOCA

ALOSNO (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) continúa con sus trabajos para conseguir controlar el incendio forestal, ya estabilizado y declarado en el paraje Carril del Cementerio de Alosno (Huelva), donde se encuentran un total de nueve efectivos del Infoca.

Según ha informado el Infoca a través de su cuenta en la red social 'X', consultada por Europa Press, sobre el terreno continúan trabajando dos grupos de bomberos forestales, un grupo de apoyo, un técnico de operaciones, un técnico de extinción, un agente de medio ambiente y tres vehículos autobombas, quienes han conseguido liquidar al mediodía de este sábado el punto caliente del fuego.

No obstante, cabe recordar el Servicio de Extinción ha mantenido durante la noche del pasado viernes un dispositivo compuesto por más de una veintena de medios terrestres.

El incendio quedó estabilizado a las 14,30 horas de este viernes, lo que motivó el descenso a fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía.

Por el momento, el fuego ha afectado a una superficie estimada de más de 900 hectáreas "de matorral y pasto de perímetro", en zonas "con y sin áreas quemadas".