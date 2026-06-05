Más de una veintena de medios terrestres siguen trabajando por la noche en el incendio estabilizado de Alosno (Huelva)

El Infoca trabaja en el incendio declarado en el paraje Carril del Cementerio de Alosno (Huelva). - INFOCA

ALOSNO (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) mantiene durante la noche un dispositivo compuesto por más de una veintena de medios terrestres para el incendio forestal, ya estabilizado, declarado en el paraje Carril del Cementerio de Alosno (Huelva), una vez retirados los medios aéreos tras el ocaso.

Según ha informado el Infoca a través de su cuenta en la red social 'X', consultada por Europa Press, sobre el terreno continúan trabajando ocho grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un director del Centro Operativo Provincial, un agente de medio ambiente, seis autobombas, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT).

El incendio quedó estabilizado a las 14,30 horas de este viernes, lo que motivó el descenso a fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Incendios Forestales en Andalucía.

Por el momento, el fuego ha afectado a una superficie estimada de más de 900 hectáreas "de matorral y pasto de perímetro", en zonas "con y sin áreas quemadas".