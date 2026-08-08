El Infoca da por controlado el incendio forestal declarado en Almonaster La Real (Huelva)

Imagen aérea del incendio forestal de Almonaster La Real (Huelva). - PLAN INFOCA

HUELVA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado como controlado el incendio declarado este sábado en el paraje Cueva de La Mora, ubicado en el municipio de Almonaster La Real (Huelva).

Así lo ha informado el Infoca a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, en el que ha indicado que 18 bomberos forestales, un técnico de operaciones y dos agentes medioambientales siguen operativos sobre el terreno.

Asimismo, el dispositivo está compuesto por dos autobombas y un buldócer para continuar con las labores de extinción. El incendio se declaraba a las 12,35 horas de esta mañana.