El Infoca da por controlado un nuevo incendio en Marismas del Burro (Huelva)

Incendio declarado en Marismas del Burro. - INFOCA

HUELVA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por controlado un nuevo incendio declarado en la tarde de este jueves en el paraje Marismas del Burro --del Paraje Natural Marismas del Odiel--, ubicado en el término municipal de Gibraleón y muy cercano a la capital. Se da la circunstancia que el pasado 31 de mayo se registró otro incendio en esta misma zona.

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', consultado por Europa Press, se trata de un incendio en vegetación de marismas, que ya está controlado. Por ello, para su remate y liquidación, el Infoca mantiene en la zona un helicóptero semipesado y un agente medioambiental.

Se da la circunstancia que el 31 de mayo se declaró un incendio en esta misma zona. Este incendio se dio por extinguido ese mismo día por la noche, pero se reactivó el 2 de junio y generó una gran capa de humo visible desde distintos puntos de Huelva capital y un intenso olor a quemado durante al menos tres días.

El incendio se dio por extinguido el 6 de junio, aunque aún se desconoce el número de hectáreas afectadas. Se trata también de una zona de máximo valor ecológico", un valor "absolutamente extraordinario y reconocido", como señaló el catedrático de la Universidad de Huelva, experto del área de Zoología, José Prenda.