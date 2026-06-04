El Infoca da por estabilizado el incendio en Marismas del Burro (Huelva)

Zona del incendio en Marismas del Burro, ya sin fuego y sin humo. - PLAN INFOCA

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por estabilizado este jueves el fuego generado por una reproducción del incendio que se produjo el pasado domingo en las Marismas del Burro, entre los términos municipales de Gibraleón y Huelva, e incluida en la Paraje Natural Marismas del Odiel, y que cuenta con dos focos.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, el fuego ha quedado estabilizado a las 09,30 horas de este jueves, lo que han destacado como "una gran noticia para todos" ya que "el que el terreno, el viento y las mareas han condicionado nuestras labores de extinción".

Por su parte, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado el "duro trabajo" realizado por los efectivos del Plan Infoca para la estabilización del fuego que ha tildado de "gran noticia", toda vez que ha agradecido "el inmenso esfuerzo realizado por los equipos del Plan Infoca "que siguen trabajando para su extinción definitiva".

De este modo, según reflejan desde el Infoca en un vídeo que acompaña las palabras del consejero, en estos momentos ambos flancos, tanto el norte como el sur, está "totalmente apagados, sin humo y sin llamas". Ahora se encuentran realizando labores de vigilancia por si apareciera un punto caliente que tuviera que ser de nuevo sofocado, para lo cual se han asignado dos aviones de carga en tierra por la complejidad de acceso a la zona. Se espera poder darlo por controlado a lo largo de esta jornada.

El incendio se reactivó en la madrugada del pasado martes, cuando se produjo una reproducción del incendio del domingo, 31 de mayo, en las la Marismas del Burro. Ese mismo día trabajaron en la zona dos grupos de bomberos forestales, dos agentes medioambientales, un vehículo autobomba, dos anfibios ligeros y un helicóptero semipesado.

El fuego generó una gran capa de humo visible desde distintos puntos de Huelva capital y un intenso olor a quemado por el terreno, ya que el fuego afecta a una marisma "con abundante espartina, una planta que acumula gran cantidad de materia orgánica en su base".

Además, el Plan Infoca indicó que la zona "retiene restos vegetales arrastrados por las crecidas del río Odiel, favoreciendo una combustión lenta y persistente que genera grandes columnas de humo". En este punto, señalaron que los medios aéreos confirmaron el miércoles que no existía "propagación activa de llamas y la cabeza del incendio quedó detenida por el río".

Por ello, remarcaron que "el principal desafío era el acceso", ya que "en la zona norte solo se puede trabajar cuando baja la marea, mientras que en los focos del sur no se puede entrar por tierra", lo que dificultaba las labores de extinción, motivo por el que el humo seguía siendo "muy visible" el miércoles y afectaba especialmente al norte de Huelva capital debido al viento de componente noroeste, pero que la situación no presentaba "un potencial significativo en cuanto a propagación".