El Infoca incorpora dos helicópteros y dos aviones de carga en tierra al incendio de Aroche (Huelva), aún activo

AROCHE (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El servicio de extinción de incendios Infoca ha incorporado a primera hora de este jueves dos helicópteros y dos aviones de carga en tierra para cerrar el perímetro del incendio declarado en el municipio de Aroche (Huelva), aún activo. Los trabajos se centran especialmente en el flanco izquierdo de las llamas por la proximidad a una "importante masa" forestal de pinos y eucaliptos.

Así lo ha informado el Infoca en sus redes sociales consultadas por Europa Press. El Ayuntamiento de Aroche informaba este pasado miércoles de que en el flanco izquierdo se estaba trabajando junto con bomberos de Portugal y agradecía el "esfuerzo, la coordinación y el compromiso de todos los equipos y personas implicadas" en las tareas de extinción.

El incendio se declaró este miércoles alrededor de las 14,10 horas en el paraje La Contienda. Sobre el terreno estuvieron actuando 18 medios aéreos y 150 efectivos terrestres con el objetivo de estabilizar el fuego. El Ayuntamiento de Aroche señalaba que los esfuerzos se centraban en evitar que "el fuego cruce la carretera que conecta Aroche con Encinasola". Reconocía que "las tareas de extinción están siendo muy complicadas", debido a las condiciones adversas provocadas por el viento cambiante y las altas temperaturas.

En este sentido, explicaba que la zona afectada por las llamas es un área "muy frondosa, con abundante fauna salvaje y presencia de granjas". El Consistorio ha habilitado "un pequeño campamento para asistir a los efectivos, proporcionándoles agua y comida". Ante este incendio, el Ayuntamiento de Aroche suspendía la Noche de Farolillos, actividad que tenían prevista, precisamente para la jornada de este miércoles.