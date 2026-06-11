El Infoca mantiene 70 profesionales por tierra tras descender a nivel de preemergencia el incendio de Castillejos

Columna de humo provocada por el incendio que se originó este lunes en un paraje de Villanueva de los Castillejos. - María José López - Europa Press

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, mantiene 70 efectivos por tierra trabajando en el incendio forestal declarado el pasado lunes en Villanueva de los Castillejos (Huelva), y que afecta también a los términos de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, después de que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha informado de que descendía a fase de emergencia, situación operativa 0, después de que en la noche de este miércoles quedara estabilizado.

Así, según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, además de estos 70 efectivos por tierra se encuentran trabajando en la zona cuatro autobombas, un helicóptero de control y mando, una Unidad Médica, un buldócer y el Puesto Avanzado de Incendios Forestales (PAIF).

El incendio de Villanueva de los Castillejos, que ha afectado a 5.000 hectáreas, quedó estabilizado a última hora de este miércoles y permitió rebajar el nivel del Plan de Emergencia a situación operativa 1 y autorizar el regreso a sus hogares de los 96 vecinos que habían sido desalojados.

En declaraciones a los medios en Sevilla, Antonio Sanz ha remarcado que ha sido "un incendio muy difícil, con una velocidad de propagación increíble", ya que "ha habido picos de 200 hectáreas por hora", por tanto, es "un incendio de velocidad, de hecho es larguísimo".

Por ello, ha explicado que el objetivo en un principio era "evitar daños a la población de San Bartolomé de la Torre" y, por tanto, que "no se ensanchara" y, luego, que "no llegara a Gibraleón por la velocidad que iba". "Le tengo que reconocer que se quedó muy cerca, pero nunca hubo riesgo para la población", ha añadido.

Asimismo, Sanz ha apostillado que se tuvo que trabajar sobre una previsión de cambio de viento que "podía significar una vuelta atrás completa del incendio, convirtiendo la cola en cabeza y abriéndose una posible nueva lengua del incendio muy peligrosa y que podría haber extendido el incendio muy avanzado, esta vez dirigiéndose hacia la población de Alonso".

"Les reconozco que fue muy compleja la tarde-noche del martes y hubo que planificar. De hecho, tuvimos plan A, plan B y plan C, por si fallaba todo, porque la peligrosidad del incendio era evidente. Este miércoles pudimos comprobar que la planificación y la ejecución fueron un acierto porque los resultados son evidentes: de la peligrosidad y el riesgo de la mañana se derivó en dar por estabilizado ese incendio", ha abundado.

Por ello, ha mostrado su confianza en que "muy pronto" pueda darse por controlado, "si no cambian las circunstancias". "Esta vez nos ha ayudado el viento, ha sido una noche de muy poco viento, prácticamente nulo y esto, con los días que llevamos en Huelva, es agua bendita, nunca mejor dicho, porque han bajado las temperaturas, ha habido más humedad y ha ocurrido todo lo contrario de lo que venía ocurriendo", ha manifestado.

Además, se ha referido a la ola de incendios provocados por un viento, el de noroeste" que en Huelva es "durísimo" y "cualquier incendio se convierte en un gran incendio", de hecho, "todos los días ha habido dos o tres incendios en Huelva".

Por su parte, los soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que han participado en la extinción del incendio forestal de Villanueva de los Castillejos han iniciado este jueves el camino de vuelta a su base, en Morón de la Frontera (Sevilla).