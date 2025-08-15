El Infoca trabaja ya en la extinción del incendio de Aroche, tras quedar controlado en la noche de este jueves

HUELVA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos autobombas, dos grupos de bomberos forestales y un agente de medio ambiente es el equipo que desde las 21,30 horas de este pasado jueves se concentra en la extinción del fuego declarado esta semana en Aroche, en la provincia de Huelva, una vez que a esa hora pudo quedar controlado.

Así lo indicaba en su cuenta de X el Infoca, que subrayaba que en esta nueva fase las labores son de remate y liquidación después de que apenas una hora y media antes se hubiera declarado como estabilizado.

En concreto, los efectivos del Plan Infoca informaron de que a las 20,10 horas ya no operaban medios aéreos en la zona, aunque sí permanecían desplegadas ocho autobombas y 90 bomberos forestales, que mantenían trabajos para lograr el control total del fuego, lo que pudo lograrse a las 21,30.

Ya en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Aroche, Cristina Romero, había explicado que la tarde del miércoles fue "muy desalentadora" en este paraje denominado La Contienda, pero que la noche había "dado fruto todos los trabajos", por lo que durante la mañana "ya se podía hablar de que estaba el campo frío".

En este sentido, destacaba "la rapidez" del Plan Infoca, al tiempo que ha señalado que se han calcinado "unas 500 hectáreas", pero "no hay que lamentar pérdidas materiales ni de ganado, que es muy importante".

"El Consorcio de Bomberos, junto al Infoca y los medios portugueses, estuvieron refrescando al ganado. Y también los trabajadores de la ganadería que estuvieron con ellos. Pero sí que podemos hablar de que habrá pérdidas de animales", ha lamentado.

Asimismo, ha explicado que el paraje La Contienda se encuentra en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en territorio de "anidamiento de buitres", además de "la presencia de muchos animales". Tiene una gran arboleda que "ha hecho que el incendio avanzara mucho más rápido".