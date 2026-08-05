La innovadora fusión de circo y flamenco de 'Empaque' llega el jueves a Niebla (Huelva) dentro del programa 'Atrévete'

Archivo - Espectáculo 'Empaque', de Chicharrón Circo Flamenco. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 41 Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla alcanza esta semana su ecuador con dos nuevas propuestas de su programación principal --'Antígona. La estirpe maldita', que Atalaya llevará a escena el sábado-- y paralela, con una nueva actuación este jueves del programa 'Atrévete', ciclo de espectáculos gratuitos que vuelve a convertir el espacio público en escenario para acercar las artes escénicas a nuevos espectadores.

'Empaque', de Chicharrón Circo Flamenco, es una de las propuestas más originales de esta edición, con la que Germán López Galván ofrecerá "una innovadora fusión de circo y flamenco, música, humor y poesía en un espectáculo de enorme fuerza visual y emocional", ha indicado la Diputación en una nota.

Germán López Galván convierte el movimiento, la bata de cola, los malabares y el cante en un lenguaje propio para plantear una pregunta universal: '¿Quién soy?'. Una propuesta "sorprendente" que rompe etiquetas y "demuestra que el flamenco y el circo tienen mucho que decir cuando dialogan desde la creación contemporánea", ha subrayado la institución provincial.

A través de una dramaturgia intuitiva y contemporánea de los malabares, el cante, los ritmos y la palabra, el malabarista lanza la pelota al aire, el flamenco recoge la bata de cola mientras el artista se calza los guantes de boxeo para dar patadas como si fuera un chiquillo que canturrea una pregunta que le ronda el alma.

El programa 'Atrévete' se consolida un año más como una "pieza clave" en la estrategia del festival para abrir las artes escénicas a público de todas las edades, especialmente jóvenes y familias, mediante propuestas innovadoras y accesibles que se desarrollan al aire libre.

La Plaza de Santa María, al igual que en pasadas ediciones, volverá a ser el punto de encuentro para disfrutar de diferentes disciplinas como la danza, el clown, el circo, el flamenco y el teatro. La de mañana será la tercera cita del ciclo 'Atrévete', tras el espectáculo de danza contemporánea 'Los perros', de la compañía Led Silhouette el 16 de julio, e 'Intrusos', del clown Lolo Fernández, el 23 de julio.

El 13 de agosto la programación ofrecerá una sesión doble dedicada a la danza andaluza con 'El afilador', de Gero Domínguez, y 'Ave de paso', de Sara Jiménez y su compañía.

El programa Atrévete concluirá el 20 de agosto con la compañía gallega Teatro Valente y su espectáculo 'NiquiÑaque'. Con este ciclo de espectáculos, la Diputación de Huelva vuelve un verano más a sacar el festival a la calle, acercando las artes escénicas a vecinos y visitantes con propuestas gratuitas y de "gran calidad artística" que llenan de vida la Plaza de Santa María cinco jueves de julio y agosto.