"Insostenible" situación de la pesca de cerco en Isla Cristina (Huelva) por las "exiguas" cuotas de boquerón y sardina

Publicado 25/02/2019 18:15:31 CET

ISLA CRISTINA (HUELVA), 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Distintas asociaciones de pescadores de Isla Cristina (Huelva), como la Cofradía de Pescadores Virgen del Carmen de Isla Cristina, la Asociación Sur-Atlántica de Buques, la Asociación isleña de Armadores y Armadores La Higuerita han hecho público un manifiesto donde han expresado las dificultades que tienen para practicar la modalidad de pesca de cerco, ya que a las ya existentes se han unido las "exiguas cuotas" de boquerón y de sardina que se asignan a las embarcaciones del cerco de Isla Cristina.

Desde estas asociaciones han informado en un comunicado de prensa que llevan "solicitando una reunión a las administraciones competentes desde hace más de cuatro meses, sin que hasta la fecha" hayan recibido noticia de una cita para reunirse.

Para los pescadores, "no existe un único problema que esté hundiendo a una flota otrora rentable", sino que a la "infinidad" de dificultades que ha venido padeciendo la modalidad de cerco desde hace años, además del ya clásico de los bajos precios de los productos pesqueros descargados, se han ido uniendo otros inconvenientes.

En los últimos años, a la "ingente" cantidad de nuevas normativas y requerimientos previos para poder salir a pescar, se le ha unido una cuestión trascendental para el sector como son las bajas cuotas pesqueras de boquerón y especialmente de sardina que se asignan a las embarcaciones de cerco de Isla Cristina. Esto supone, según los armadores, que sea "inviable económicamente" la pesquería, y está provocando que "ya ni siquiera sea rentable que el buque salga a faenar".

Al respecto, han destacado que el problema no es menor, dado que, un armador ya no tiene que estar sólo atento a que las circunstancias climatológicas que le permitan salir a faenar, a que haya o no capturas en el mar, o que los precios de las ventas permitan "como mínimo abonar los gastos y costes de fletar el buque", sino que, "ahora resulta que al tener asignadas una exiguas cuotas pesqueras anuales de sardina y boquerón, provoca que los buques no puedan ni completar media temporada de pesca".

"Cualquier persona lega en la materia pesquera del cerco puede comprender que es imposible sostener una empresa pesquera saliendo a faenar tres o cuatro meses en un año que dura la campaña, lo cual ha provocado de forma irremediable que los armadores no lleguen ni tan siquiera a encontrar tripulantes que estén dispuestas a enrolarse en los barcos", han argumentado.

Las asociaciones pesqueras isleñas han resaltado que lo que es cierto es que "en el puerto de Isla Cristina hay embarcaciones de la modalidad de pesca de cerco que pararon su actividad por falta de cuotas de pesca en agosto de 2018 y que ante la falta de expectativas económicas a fecha actual siguen sin salir a faenar".

Por todo ello, esta "insostenible, calamitosa y desesperante situación está provocando la ruina de los armadores" propietarios de más de una veintena de buques que viven de dicha pesquería en la localidad de Isla Cristina. Por esta razón, los representantes de la asociaciones han exigido y pedido a las administraciones competentes a que implementen las soluciones necesarias para paliar y revertir la situación "calamitosa" en la que se encuentra la modalidad de cerco de Isla Cristina.

La localidad isleña ha basado históricamente su economía en la pesca de la sardina, que ahora está viendo como su flota está desapareciendo poco a poco, sin que los responsables políticos den solución a sus acuciantes problemas.