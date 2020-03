Interfresa señala que los trabajadores del sector agrícola de Huelva "están dando la cara por la sociedad"

HUELVA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza en Huelva (Interfresa) ha mostrado su agradecimiento a los trabajadores y empresarios del sector agrícola por el trabajo que están realizando y afirma que "están dando la cara por la sociedad", ya que el decreto del estado de alarma por el coronavirus "determina que las producciones agrícolas y ganaderas son prioritarias y necesarias" para el sostenimiento de la colectividad "en el momento en el que nos encontramos".

Así se ha pronunciado el gerente de Interfresa, Pedro Marín, en una entrevista a Europa Press, en la que ha indicado que "gracias a la persona que está cogiendo los cítricos o los frutos rojos una persona que está en Madrid puede encontrar fruta fresca" y ha destacado que "en la realidad en la que nos encontramos ahora mismo que, simplemente una familia pueda acceder a esos productos de primera necesidad, es importante".

A este respecto, Marín ha enfatizado que se están manteniendo las medidas de seguridad "en todos los aspectos" y que "los almacenes están aplicando los protocolos tal y como les están remitiendo las autoridades sanitarias con la mayor de las responsabilidades".

Además, ha mostrado su preocupación por las restricciones en el protocolo de transporte, por el cual no puede viajar más de una persona en el interior del vehículo, lo que está provocando que haya trabajadores que no puedan acudir a las fincas a recolectar, motivo por el que han solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Huelva que les facilite "la mayor flexibilidad posible en cuanto a transporte" dado que "la logística provoca que nos podamos encontrar con dificultades" ya que hay personas que no tienen vehículo propio para poder desplazarse.

DIFICULTAD DE LOS TRANSPORTISTAS EN LAS EXPORTACIONES

Por otra parte, Marín ha destacado que el sector no está teniendo problemas de exportación y que el envío de mercancías se está produciendo "con cierta fluidez" ya que las fronteras se han cerrado o limita el tránsito a turistas, pero no al envío de mercancías porque "los países europeos son conscientes de la necesidad de avituallarse de alimentos y de productos de primera necesidad", ha dicho.

En este sentido, el gerente de Interfresa mantiene que el problema que están teniendo es que, al haberse cerrado áreas de servicio y zonas de restauración, "los transportistas se encuentran con momentos de dificultad a la hora del retorno de los camiones, una vez que han dejado la mercancía en el destino", pero "se están salvando por las empresas de transporte y los propios transportistas y facilitan que las cadenas de fluidez siga produciéndose".