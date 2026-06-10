Interrumpida la circulación de trenes entre Gibraleón y Calañas por el incendio de Villanueva de Castillejos (Huelva)

Archivo - Vía del tren a su paso por San Juan del Puerto (Huelva). - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

HUELVA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes entre las localidades onubenses de Gibraleón y Calañas de la línea de ancho convencional Huelva-Zafra permanece interrumpida desde primera hora de este miércoles 10 de junio por el incendio declarado en un paraje de Villanueva de los Castillejos, que ha obligado a activar la situación operativa 2 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales y a incorporar a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado sobre las 07.00 horas en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la interrupción de la circulación entre Gibraleón y Calañas de la línea de ancho convencional Huelva-Zafra se ha producido "a petición de los servicios de emergencia" por el incendio "ajeno a la infraestructura".

Para garantizar la movilidad de los viajeros se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera.