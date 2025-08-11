Intervenidas cerca de siete toneladas de almejas japonesas no aptas para consumo y ocho detenidos en Huelva

Agentes de la Guardia Civil en una operación en la que se han intervenido siete toneladas de almejas japonesas no apta para consumo en Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas e investigado a otras tres como supuestos pertenecientes a un grupo criminal dedicado a comercializar moluscos bivalvos no aptos para el consumo humano, principalmente almeja japónica, los cuales eran recolectados en zonas prohibidas (contaminadas) o cerradas en Portugal y ha intervenido cerca 7.000 kilos de bivalvos con documentación falsificada.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, en la operación 'Clams', desarrollada en la provincia de Huelva, se han realizado varios registros donde se han intervenido diversos dispositivos electrónicos --ordenadores, teléfonos móviles, etc.--; documentación relativa a la actividad; dinero en efectivo y un total de siete vehículos.

De este modo, la operación se inició en noviembre, cuando el Seprona realizó una inspección en un Centro de Depuración y Expedición de Moluscos Bivalvos de Huelva, de una partida de 234,70 kilogramo de almeja japonesa (ruditapes philippinarum) procedente de Portugal, así como de los documentos de registro de moluscos bivalvos, que finalmente resultaron ser falsos.

Continuando con las investigaciones, los agentes comprobaron cómo los implicados estaban emitiendo documentación falsa --documentos de registro, albaranes, facturas, etc.--, para amparar los transportes de almeja desde Portugal y así darles una apariencia de legalidad, siendo su destino la depuradora. Una vez en la depuradora lo introducían en la cadena de distribución y consumo, principalmente a través de grandes distribuidores del sector para lo cual volvían a utilizar nuevamente documentación falsificada.

Por tal motivo, se procedió a la detención de los implicados a los que se les atribuye supuesta comisión de delitos de pertenencia a Grupo Criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, fraude de fluido eléctrico y contra la salud pública. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Desde la Guardia Civil se alerta de que los moluscos bivalvos pueden ser vectores de ciertas enfermedades y patógenos que pueden afectar a los humanos si se consumen crudos o mal cocidos.

Durante el desarrollo de la operación la Guardia Civil ha contado con la colaboración de diferentes Organismos y cuerpos policiales, encontrándose entre ellos Europol, ASAE (Agencia de Seguridad Alimentaria y Económica de Portugal), Policía Marítima de Portugal, Servicio de Inspección de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, Ucoma (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) y 5ª Compañía de la Guardia Civil de Ayamonte (Huelva).