Intervenidas en el Puerto de Huelva 200 bolsas de fruta carente de etiquetado en el ferry de Canarias

Agente de la Guardia Civil junto a la fruta sin etiquetado intervenida. - GUADIA CIVIL

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido en el Muelle Sur del Puerto de Huelva 200 bolsas de frutas liofilizadas que no habían sido declaradas previamente y que carecían de etiquetado en el ferry procedente de las islas Canarias.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos se produjeron el pasado 10 de noviembre en el Muelle Sur del Puerto de Huelva cuando los agentes realizaban servicio propio de Resguardo Fiscal, encaminado a evitar y perseguir actos de contrabando, narcotráfico, fraudes y demás tráficos ilícitos encomendados a la Guardia Civil dentro del marco normativo vigente.

Así, los agentes se dispusieron a realizar las comprobaciones necesarias a una furgoneta, durante el desembarque de vehículos, pasajeros y mercancías. Su conductor comentó a los agentes que no tenía nada que declarar, por lo que se procedió a inspeccionar el interior del vehículo. Una vez dentro los agentes encontraron ocultas entre unas maletas unas cajas de cartón.

De este modo, tras examinar el interior, se encontraron numerosas bolsas que contenía fruta liofilizada --seca y envasada al vacío--, sin ningún tipo de etiquetado acerca de su composición ni ningún otro dato de trazabilidad del producto, no pudiéndose garantizar tampoco la seguridad alimentaria mínima del producto desde el punto de vista sanitario al carecer de cualquier tipo de control.

Por ello, se procedió a la retirada de la mercancía y levantándose la correspondiente acta por una supuesta infracción de contrabando que será remitida a la autoridad competente.

En el servicio han participado agentes pertenecientes a Pafif Huelva en colaboración con Udaiff y miembros de la compañía fiscal del Puerto de Huelva.