Investigadas seis personas de una empresa de transportes de Huelva por supuesta falsedad documental

La Guardia Civil investiga a seis personas de una empresa de transportes de Huelva por supuesta falsedad documental. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva, a través del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), ha investigado a seis personas pertenecientes a una empresa del sector del transporte por carretera, como presuntas autoras de un delito de falsedad documental al utilizar presuntamente de forma fraudulenta tarjetas de conductor correspondiente a otras personas.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, entre las personas investigadas se encuentran distintos responsables y empleados de la mercantil, desde el administrador hasta varios conductores, por la supuesta utilización fraudulenta de tarjetas de conductor pertenecientes a otras personas ajenas a la empresa.

La investigación permitió constatar la presunta utilización fraudulenta de tarjetas de conductor correspondiente a otras personas encuadradas en la empresa, con el fin de registrar la actividad en el tacógrafo digital bajo una identidad distinta a la del conductor que realmente realizaba la conducción, para eludir así los controles establecidos sobre los tiempos de conducción y descanso.

El delito de falsedad documental se encuentra recogido en el artículo 392 del Código Penal, castigándose con pena de prisión de entre seis meses y tres años y multa de seis a doce meses.