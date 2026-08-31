Investigan en Huelva al conductor de un vehículo que cuadruplicaba la tasa de alcohol

Guardia Civil de Tráfico en Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva investigan y han puesto a disposición judicial al conductor de un turismo que cuadruplicaba la tasa máxima permitida de alcohol en aire espirado.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, los hechos se produjeron el pasado 26 de agosto en el término municipal de Jabugo durante la realización de un punto de verificación de alcoholemia y drogas establecido en la HU-8114 por efectivos del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Cortegana.

Así, se sometió a este hombre al conductor a las pruebas de detección de alcohol y drogas y se constató la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas con unas tasas de alcohol en aire espirado de 1,06 mg/l en la primera prueba y 1,04 mg/l en la segunda, tasa que cuadruplicaba la máxima permitida, ya que la tasa máxima es de 0,25 mg/l.

Recuerda la Guardia Civil que el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas con tasas superiores a 0,60 miligramos/litro se encuentra recogido en el artículo 379 del Código Penal y puede ser castigado con la pena de presión de tres a seis meses, con la multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Asimismo, señala que la conducción bajo los efectos de alcohol constituye una de las principales causas de siniestralidad en carretera y pone "en grave riesgo" la seguridad propia y la del resto de usuarios de la vía. Por ello, insiste en la importancia de respetar las normas de tráfico y evitar el consumo de alcohol si se va a conducir.