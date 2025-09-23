Investigan un perfil "falso" de redes que "difunde falsedades en nombre del colectivo de Bomberos" de Huelva

HUELVA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha abierto una investigación para identificar a "la persona o personas" que están detrás de un presunto perfil falso en Facebook y señala que los servicios jurídicos municipales "tomarán las medidas oportunas una vez sea identificado".

Así lo ha indicado el Consistorio después de que el colectivo de Bomberos del Ayuntamiento de Huelva "al completo" haya enviado un comunicado a los medios firmado como "los verdaderos bomberos de Huelva" para hacer "constar" que "rechaza y se desvincula totalmente de las mentiras que aparecen en redes sociales con el nombre 'Bomberos Huelva TEM'".

Los bomberos han señalado que les parece "lamentable" y de una "gravedad extrema" las últimas publicaciones en la que desde esa pagina de Facebook "se intentó generar alarma" durante el desarrollo de la Magna Mariana, "mintiendo sobre la inexistencia del Plan de Seguridad y Emergencia" para el evento.

Señala los profesionales que el mismo estaba "redactado" y "se trasladó por los cauces determinados --Junta Local de Seguridad, compuesta por todas las Autoridades Locales, Autonómicas y Estatales competentes en materia de Seguridad y Emergencia--, y del cual estábamos perfectamente informados".

"Nos abochorna como colectivo y como profesionales el uso de nuestro escudo oficial para verter falsedades y desinformación para confundir a la ciudadanía", han lamentado.

Desde el colectivo de Bomberos del Ayuntamiento de Huelva piden "a quien publique en 'Bomberos Huelva TEM' que lo haga con su nombre y apellidos y deje de utilizar al colectivo y su escudo para sus intereses individuales".