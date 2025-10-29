Isla Cristina (Huelva) registra numerosas incidencias por el paso de una manga marina

Archivo - Imagen de archivo de un parque de Isla Cristina cerrado a causa de las luvias.L - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

ISLA CRISTINA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El municipio de Isla Cristina (Huelva) ha registrado numerosas incidencias debido al paso de una manga marina durante la mañana de este miércoles que ha provocado muros y árboles caídos e inundaciones de calles y viviendas.

Así lo ha confirmado el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, durante una intervención en la radio municipal, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que a partir de las 08,00 horas se ha producido "un aumento de las lluvias que ha ido a acompañada por una manga marina, que ha provocado numerosas incidencias".

Así, ha señalado que se activó el plan de emergencia y está en permanente contacto con la Delegación de la Junta, además de "todo el personas del Ayuntamiento trabajando". Así, ha recordado que hace justo un año Isla Cristina fue afectada por otra manga marina.

No obstante, aún no tienen todas las incidencias recogidas, pero se han caído muros, árboles, placas solares, se han afectados diferentes instalaciones deportivas y colegios", pero lo que más "le preocupa" son las viviendas, ya que "ha habido casas inundadas", pero "bomberos y personal del Ayuntamiento están trabajando para achicar el agua". Además, ha señalado que no hay que lamentar daños humanos.

Así, ha señalado que todo ha sido en cuestión de minutos porque "no teníamos ni siquiera una alerta naranja, sino alerta amarilla en principio", por lo que ha pedido a la población que no desplace si no es necesario.

Asimismo, el alcalde ha señalado que está previsto que sobre las 14,00 horas se esperan "más lluvias fuertes", por lo que están en contacto con el 112.