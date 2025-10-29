Las lluvias provocan importantes anegaciones en Almonte al caer más de cien litros por metro cuadrado

ALMONTE (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

Las fuertes lluvias de este miércoles han provocado numerosas incidencias en el núcleo de Almonte (Huelva), al caer cien litros por metro cuadrado, de hecho, se tuvo que prohibir la circulación de tráfico durante varias horas, aunque tras las tareas de achique se ha ido restableciendo el tráfico a lo largo del mediodía.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Almonte en una nota, durante la mañana se activó el Plan de Emergencia Municipal ante el aviso rojo por lluvias decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la provincia de Huelva. Desde las primeras horas del día, los distintos servicios municipales han trabajado de forma coordinada con 112 Andalucía y con la Junta de Andalucía para "minimizar los efectos de las intensas precipitaciones y garantizar la seguridad de la población".

A mediodía, las precipitaciones acumuladas superaban los cien litros por metro cuadrado, lo que ha provocado anegamientos puntuales en diferentes zonas del casco urbano y caminos rurales debido a la saturación temporal de la red de saneamiento. Además, a mediodía la Policía Local cortaba la circulación de tráfico en el municipio debido a la acumulación de agua, aunque pasadas las 15,00 horas se ha podido restablecer la circulación gracias a la tareas de achique.

Tanto Giahsa como Aqualia mantienen operativos sus equipos para reforzar la capacidad de desagüe y atender las incidencias que se están produciendo en distintos puntos del municipio. Incluso miembros del Infoca han colaborado con los trabajos de achique de agua en los lugares anegados por la lluvia.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha subrayado que el Ayuntamiento ha actuado "desde el primer momento con responsabilidad y previsión, activando el Plan de Emergencias y movilizando a todos los servicios para garantizar la atención inmediata ante cualquier incidencia". El primer edil ha incidido que los equipos municipales están plenamente coordinados y que, hasta el momento, las incidencias registradas son únicamente materiales.

Desde primera hora, Policía Local, Guardería Rural y Protección Civil han procedido a señalizar y cortar caminos y tramos de vías afectados por la acumulación de agua, con el objetivo de prevenir riesgos. Por su parte, el servicio de mantenimiento, limpieza y los Bomberos trabajan de manera continua en las zonas más afectadas.

Además, los agricultores y miembros de la Asociación Puerta de Doñana han colaborado con tractores y bombas de agua, mientras que la asociación de cazadores ha puesto sus medios a disposición del operativo para revisar caminos.

De forma preventiva, se han cerrado los parques y jardines municipales, así como las escuelas deportivas, y el Pabellón Municipal de Deportes se encuentra habilitado para su uso en caso de que fuera necesario atender a personas evacuadas.