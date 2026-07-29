IU celebra el "récord histórico" de empleo en Huelva con "políticas de izquierda"

Archivo - El coordinador provincial de IU, Marcos Toti. - IU - Archivo

HUELVA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Huelva ha valorado "muy positivamente" los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre de 2026, que sitúan a la provincia en "máximos históricos" de empleo, con 241.400 personas ocupadas y una tasa de paro del 9,58%, la más baja desde que existen registros y, por primera vez, por debajo de la media nacional.

En nota de prensa, el coordinador provincial de IU Huelva, Marcos Toti, ha afirmado que estos datos son "una magnífica noticia para la provincia y, sobre todo, para las miles de familias trabajadoras que tienen más estabilidad, más tranquilidad y más oportunidades que hace unos años".

Según la EPA, Huelva ha creado 14.300 nuevos empleos durante el último trimestre, alcanzando "un récord absoluto de ocupación que nunca antes había logrado la provincia". Además, el número de personas desempleadas se sitúa en 25.600 y la tasa de paro desciende hasta el 9,58%, por debajo incluso de la media española, fijada en el 9,87%.

"Quién iba a decir hace unos años, cuando gobernaba Mariano Rajoy, que Huelva acabaría teniendo menos paro que la media de España. Estos resultados demuestran que cuando se apuesta por proteger a la clase trabajadora, subir el salario mínimo, impulsar la reforma laboral y fortalecer los derechos de los trabajadores, la economía también responde", ha señalado.

El dirigente de Izquierda Unida ha atribuido estos resultados "a las políticas impulsadas desde el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, que han permitido reducir la precariedad y consolidar un mercado laboral más estable". "Hoy podemos decir que Huelva tiene más empleo que nunca y que miles de personas viven mejor gracias a unas políticas que han puesto a la gente trabajadora en el centro", ha señalado.

No obstante, Toti ha subrayado que estos datos "no deben conducir a la complacencia". "Nos alegramos de este avance histórico, pero desde Izquierda Unida no nos conformamos. Todavía quedan muchos retos por delante: seguir aumentando los derechos laborales, acabar con el fraude de los falsos autónomos, mejorar los salarios y garantizar que el crecimiento económico llegue a todas las personas trabajadoras".

Finalmente, el coordinador provincial ha asegurado que la clase trabajadora onubense está "mejor que ayer". "Es una buena noticia que merece ser celebrada, pero también un estímulo para seguir avanzando hacia un empleo cada vez más digno, estable y con mejores condiciones para todos".