IU critica que Huelva es la provincia "con menor inversión" de la Junta en los Presupuestos para 2026

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti, ha criticado que los presupuestos presentados por el Gobierno andaluz para 2026 "vuelven a castigar a Huelva con el menor porcentaje de inversiones de toda Andalucía", ya que, a su juicio, "consolida un déficit histórico que condena a la provincia a seguir a la cola en infraestructuras, vivienda, sanidad y educación".

Así, Toti ha explicado que, según los datos del propio proyecto de presupuestos, Huelva "solo recibirá el 8% del total de inversiones autonómicas, mientras que Sevilla acapara el 23% y Málaga y Granada el 13% cada una". "Estamos ante un reparto injusto y desequilibrado que demuestra que el PP andaluz no tiene ninguna voluntad de saldar la deuda histórica con esta provincia", ha afirmado el dirigente de IU.

"En los últimos veinte años, Huelva acumula un déficit inversor de más de 2.000 millones de euros, según el propio Consejo Económico y Social de Andalucía", ha abundado

"DÉFICIT EN VIVIENDA Y ABANDONO A LA JUVENTUD ONUBENSE"

Uno de los aspectos "más preocupantes" para IU es el capítulo destinado a vivienda, materia en la que Huelva "solo recibirá el 3,8% de la inversión total en Andalucía". "El gobierno andaluz vuelve a despreciar el problema del acceso a la vivienda en Huelva, dedicándole sólo 26 millones de los 683 millones que invertirá en toda Andalucía" ha declarado Toti.

El coordinador de IU ha añadido que "el dato es aún más pobre, si se mantiene el nivel de ejecución presupuestaria del pasado año", lo que supondría que "solo se ejecutaran seis millones de euros en vivienda pública en la provincia". Toti ha explicado que "el pasado año la Junta solo ejecutó uno de cada cuatro euros en materia de vivienda, de los que 80 céntimos provenían del gobierno central".

"Huelva, una de las provincias españolas con menor salario medio de los jóvenes, está a la cabeza del país en dificultades de acceso a la vivienda", ha recalcado Toti.

De los 683 millones de euros presupuestados para toda Andalucía, "solo 26 millones se destinan a Huelva, lo que representa apenas un 3,8%, muy por debajo del 6,2% de peso poblacional que le correspondería". "El desprecio de la Junta hacia la juventud onubense es vergonzoso porque se asigna a Huelva la mitad de lo que nos correspondería por población", ha enfatizado.

El coordinador provincial también ha criticado el "bajo nivel" de ejecución presupuestaria del Gobierno andaluz, que convierte en "papel mojado" muchas de las inversiones anunciadas. "Juanma Moreno solo ejecuta uno de cada cuatro euros previstos en vivienda y, en el conjunto del presupuesto, cada año deja sin invertir miles de millones de euros", ha incidido.

Toti ha detallado que en 2022 "no se ejecutaron 4.420 millones de euros, en 2023, 4.856 millones, y en 2024 fueron 5.111 millones". "En 2025, a falta de tres meses para cerrar el ejercicio, ya se ha ejecutado solo el 62% del gasto, por lo que todo apunta a que volveremos a superar los 5.000 millones sin ejecutar", ha advertido.

IU PRESENTARÁ UNA ENMIENDA A LA TOTALIDAD

Ante este escenario, Izquierda Unida ha anunciado que, a través del grupo Por Andalucía, presentará una enmienda a la totalidad del proyecto presupuestario.

"Andalucía, y Huelva en particular, necesitan unos presupuestos fuertes, justos y transformadores, que sirvan para sacar a nuestra provincia del último puesto en todos los indicadores económicos y sociales, también en el de inversiones", ha concluido Toti.