IU pide "garantías" para los trabajos de memoria en el cementerio de Huelva tras el pacto PP-Vox

Visita a los trabajos de memoria demorática en el Cementerio de La Soledad de Huelva. - IU

HUELVA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

IU ha pedido este miércoles "garantías" para la continuidad de los trabajos de memoria en el Cementerio de La Soledad de Huelva tras el pacto del Gobierno en Andalucía entre PP y Vox. Actuaciones que consideran "imprescindibles para reparar a las víctimas de la represión franquista, preservar la verdad histórica y fortalecer los valores democráticos".

Así lo han puesto de manifiesto durante una visita, encabezado por el coordinador provincial y diputado provincial, Marcos Toti, la concejal del Ayuntamiento de Huelva Mónica Rossi y el parlamentario de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo, ha visitado este martes los trabajos arqueológicos de exhumación que desarrolla un equipo de la Universidad de Granada en el Cementerio de La Soledad de Huelva para recuperar los restos de víctimas de la represión franquista, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

La visita, en la que también han participado familiares de personas represaliadas, ha permitido conocer de primera mano el avance de una intervención que, hasta el momento, ha logrado localizar y extraer durante las tres campañas de excavación alrededor de 200 cuerpos de las más de 1.400 víctimas documentadas que permanecen enterradas en fosas comunes del camposanto onubense.

Durante el recorrido, la delegación ha visitado tanto las zonas de excavación arqueológica como el laboratorio instalado en la capilla del cementerio, donde los especialistas llevan a cabo el estudio antropológico y forense de los restos recuperados con el objetivo de facilitar su identificación y documentar las circunstancias de la muerte de las víctimas.

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, ha destacado la trascendencia humana y democrática de estos trabajos, financiados por el Gobierno de España, y ha explicado que durante la visita pudieron contemplar "una fosa común con 32 personas asesinadas, en la que se pueden observar cráneos con orificios de bala o huesos fracturados a causa de las palizas recibidas antes de ser asesinados", unas evidencias que, a su juicio, "reflejan con absoluta crudeza la violencia ejercida durante la represión franquista".

"Para Izquierda Unida, para los familiares de las víctimas y para el equipo de arqueólogos existe una grave preocupación por el futuro de los trabajos de recuperación de la memoria democrática. A los recortes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha aplicado a las universidades públicas, imprescindibles para analizar los restos, se suma ahora la entrada en el Gobierno andaluz de consejeros abiertamente contrarios a la Ley de Memoria Democrática", ha advertido, tras lo que ha pedido "garantías" para la continuidad de los trabajos en próximas campañas.

En este sentido, Izquierda Unida ha subrayado que las universidades públicas desempeñan un "papel esencial" en el desarrollo de las investigaciones arqueológicas y antropológicas que "permiten devolver la identidad a las víctimas y ofrecer respuestas a sus familias después de décadas de incertidumbre".

La concejal Mónica Rossi ha destacado que "cada palada de tierra acerca una historia a su familia" y ha recordado que "la memoria democrática no mira al pasado por nostalgia; mira al presente para hacer justicia a quienes nunca debieron ser olvidados".

Así, Rossi ha incidido en que en el Cementerio de La Soledad de la capital "son más de 1.400 las víctimas que llevan décadas esperando ser recuperadas".

Por su parte, el parlamentario andaluz Rafael Sánchez Rufo ha asegurado que "una democracia digna no puede construirse sobre el olvido" y ha reivindicado que "recuperar a las víctimas es un acto de verdad, de justicia y de dignidad para toda nuestra sociedad". En esa misma línea, ha concluido que "solo desde las heridas cerradas se construye un futuro sin fisuras".

Desde Izquierda Unida han reiterado su compromiso con las políticas públicas de memoria democrática y han reclamado que las administraciones "garanticen la continuidad de unas actuaciones que consideran imprescindibles para reparar a las víctimas de la represión franquista, preservar la verdad histórica y fortalecer los valores democráticos".