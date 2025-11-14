IU presenta enmiendas a los presupuestos de la Junta por 12 millones para construir cien viviendas públicas en Huelva

HUELVA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) en Huelva ha registrado una enmienda a los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 dirigida a reactivar el programa 'Casa por Casa' de Marismas del Odiel, paralizado desde 2017. La propuesta incluye una partida de 12 millones de euros destinada a iniciar una nueva fase con la construcción de cien viviendas sociales, "estimada a partir de la inversión realizada en 2017 actualizada por el efecto de la inflación".

Desde Izquierda Unida subrayan en una nota que Huelva "es hoy una de las provincias españolas con mayores dificultades de acceso a la vivienda, especialmente para la juventud, debido a los bajos salarios y al fuerte incremento de los precios del alquiler, que desde 2024 la sitúan como la tercera provincia andaluza con mayor subida".

Así, señala que el programa 'Casa por Casa' contemplaba la "recuperación integral" de Marismas del Odiel, mediante la demolición de 451 viviendas antiguas y su sustitución por nuevas viviendas de protección oficial para el realojo de las familias. La actuación comenzó en 2011 y "permitió construir cien viviendas en la zona de La Serenata, entregadas en 2017" pero, "desde entonces, el proyecto permanece paralizado y quedan aún 351 viviendas por construir".

La coordinadora local de IU Huelva, Mónica Rossi, ha denunciado que, a pesar de la gravedad del problema, el proyecto cuenta con "cero euros en los presupuestos de la Junta". "Desde 2017 no se ha hecho absolutamente nada, ni por parte de los últimos gobiernos socialistas ni en los años que lleva gobernando el Partido Popular. Había un compromiso de 354 viviendas y solo se entregaron las primeras cien. Quedan 254 por construir y ni un solo euro para continuar", ha lamentado.

Rossi ha contextualizado la enmienda con datos "alarmantes del Consejo General del Poder Judicial", que "reflejan la crudeza del problema en la provincia como las 51.995 viviendas vacías en la provincia de Huelva, los 339 desahucios ejecutados por tan solo 159 denuncias por usurpación".

Señala que "el alquiler medio en Huelva capital se ha disparado hasta los 753 euros, 70 euros más que hace un año mientras que tres de cada diez onubenses declaran ingresos inferiores a 500 euros al mes". "Hay más familias siendo desahuciadas que denuncias por ocupación. Y mientras tanto, ninguna administración está dando una respuesta real. La situación es insostenible", ha afirmado Rossi.

Los presupuestos autonómicos contemplan 683 millones para vivienda. "Según el peso poblacional de la provincia, Huelva debería recibir un 6,2%, es decir, 42 millones de euros. Sin embargo solo se asignan 26 millones, 16 millones menos de lo que nos corresponde", ha lamentado.

"Una vez más, la Junta discrimina a Huelva. El PP recorta recursos estructurales para vivienda y condena a miles de familias a la precariedad. Necesitamos políticas valientes que atiendan la emergencia habitacional", ha subrayado Rossi.

Además, la líder local ha subrayado que los anuncios municipales y autonómicos "hablan únicamente de 45 viviendas nuevas, de las cuales 34 son de protección oficial" y, tras los cambios normativos, "podrán alcanzar precios superiores a 180.000 euros, inaccesibles para gran parte de la población".

Rossi ha insistido en que "la solución pasa por combinar medidas regulatorias y un refuerzo presupuestario". "Exigimos al Ayuntamiento de Huelva y a la Junta que apliquen la Ley Estatal de Vivienda para intervenir los precios del alquiler, y que doten a la provincia del presupuesto que le corresponde. Y, sobre todo, que no se olviden del programa 'Casa por Casa'. Hemos presentado una enmienda de 12 millones para reactivarlo ya", ha añadido.